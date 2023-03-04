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"Это решение потрясет картель". СМИ сообщили о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:34
"Это решение потрясет картель". СМИ сообщили о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК
Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. © arnnewscentre.ae
В Объединенных Арабских Эмиратах идут внутренние дискуссии о выходе из ОПЕК, что может обернуться развалом картеля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных эмиратских чиновников, передает Tengrinews.kz.

По информации газеты, к внутренним дискуссиям привело расхождение во взглядах на политику картеля со стороны его лидера Саудовской Аравии. ОАЭ добывают меньше нефти, чем могли бы, из-за чего снижаются государственные нефтяные доходы. Эмираты давно настаивают на увеличении квот, но против выступает Саудовская Аравия. Теперь же власти ОАЭ обсуждают возможность выхода из картеля, что приведет к снижению влияния организации на мировой нефтяной рынок.

"Это решение потрясет картель и подорвет его влияние на мировых нефтяных рынках", - говорится в публикации.

Впрочем, источники Bloomberg и Energy Intelligence не подтверждают информацию WSJ. ОАЭ не планируют покидать картель, сказал Bloomberg один из арабских чиновников.

"В ОАЭ об этом даже не думают", - написала в Twitter глава ближневосточного бюро Energy Intelligence Амена Бакр.

Между тем, на фоне публикации The Wall Street Journal о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК мировые цены на нефть заметно снизились.

Вечером 3 марта стоимость майских фьючерсов на Brent снижалась на 2,1 процента, до 82,97 долларов. До публикации WSJ нефть торговалась на уровне 84 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI c поставкой в апреле опустилась до 76,4 доллара за баррель, до 2,25 процента. До публикации материала WSJ фьючерсы WTI торговались за 77,5 долларов за баррель.


Источник: tengrinews.kz
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