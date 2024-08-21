Tesla ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час

Компания Tesla объявила о найме "очень мотивированных" новых сотрудников ростом от 155 до 180 см для обучения гуманоидного робота Optimus, сообщает Zakon.kz.
Должность, размещенная на сайте компании называется "Оператор по сбору данных". Согласно описанию вакансии, потребуется ходить более семи часов в день с нагрузкой около 13 кг. Предполагается, что столько весит костюм будущего робота.
Также для работы необходима способность носить VR-гарнитуру в течение длительного времени. К соискателям предъявляются и другие дополнительные требования.
Фото: X/mikedemarais
"Потребуется постоянная координация рук и глаз, координация тела и кинестетическое восприятие. Сотруднику придется стоять, сидеть, ходить, наклоняться, сгибаться, тянуться, приседать, ходить по лестнице и поворачиваться в костюме", – говорится в описании вакансии.
Помимо зарплаты до 48 долларов в час, компания обещает:
Стоит отметить, что вакансия предусматривает всего один выходной день, возможность ночных смен и сверхурочной работы.
Фото: X/herbertong
Около 50 специалистов ходят в костюмах захвата движений и имитируют разные действия, включая перекладывание тяжелых предметов, которые гуманоидам придется выполнять на заводах. А затем эти записи используют для обучения роботов наиболее эффективным действиям.
По плану Илона Маска, роботы должны начать реально помогать на фабриках уже в следующем году, а в продажу поступят в 2026 году.
Комментарии0 комментарий(ев)