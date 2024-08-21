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21.08.2024, 07:36

Tesla ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час

Новости Мира 0 303

Компания Tesla объявила о найме "очень мотивированных" новых сотрудников ростом от 155 до 180 см для обучения гуманоидного робота Optimus, сообщает Zakon.kz.

Фото: X/TeslaNewswire
Фото: X/TeslaNewswire

Должность, размещенная на сайте компании называется "Оператор по сбору данных". Согласно описанию вакансии, потребуется ходить более семи часов в день с нагрузкой около 13 кг. Предполагается, что столько весит костюм будущего робота.

Также для работы необходима способность носить VR-гарнитуру в течение длительного времени. К соискателям предъявляются и другие дополнительные требования.

Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 07:00

Фото: X/mikedemarais

"Потребуется постоянная координация рук и глаз, координация тела и кинестетическое восприятие. Сотруднику придется стоять, сидеть, ходить, наклоняться, сгибаться, тянуться, приседать, ходить по лестнице и поворачиваться в костюме", – говорится в описании вакансии.

Помимо зарплаты до 48 долларов в час, компания обещает:

 
  • "возможность путешествовать до 25% времени";
  • ежедневные региональные поездки;
  • гибкий график.

Стоит отметить, что вакансия предусматривает всего один выходной день, возможность ночных смен и сверхурочной работы.

Вакансия, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 07:00

Фото: X/herbertong

Около 50 специалистов ходят в костюмах захвата движений и имитируют разные действия, включая перекладывание тяжелых предметов, которые гуманоидам придется выполнять на заводах. А затем эти записи используют для обучения роботов наиболее эффективным действиям.

По плану Илона Маска, роботы должны начать реально помогать на фабриках уже в следующем году, а в продажу поступят в 2026 году.

 

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