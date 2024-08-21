Tesla ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час

Компания Tesla объявила о найме "очень мотивированных" новых сотрудников ростом от 155 до 180 см для обучения гуманоидного робота Optimus, сообщает Zakon.kz.

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Должность, размещенная на сайте компании называется "Оператор по сбору данных". Согласно описанию вакансии, потребуется ходить более семи часов в день с нагрузкой около 13 кг. Предполагается, что столько весит костюм будущего робота.

Также для работы необходима способность носить VR-гарнитуру в течение длительного времени. К соискателям предъявляются и другие дополнительные требования.

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"Потребуется постоянная координация рук и глаз, координация тела и кинестетическое восприятие. Сотруднику придется стоять, сидеть, ходить, наклоняться, сгибаться, тянуться, приседать, ходить по лестнице и поворачиваться в костюме", – говорится в описании вакансии.

Помимо зарплаты до 48 долларов в час, компания обещает:

"возможность путешествовать до 25% времени";

ежедневные региональные поездки;

гибкий график.

Стоит отметить, что вакансия предусматривает всего один выходной день, возможность ночных смен и сверхурочной работы.

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Около 50 специалистов ходят в костюмах захвата движений и имитируют разные действия, включая перекладывание тяжелых предметов, которые гуманоидам придется выполнять на заводах. А затем эти записи используют для обучения роботов наиболее эффективным действиям.

По плану Илона Маска, роботы должны начать реально помогать на фабриках уже в следующем году, а в продажу поступят в 2026 году.