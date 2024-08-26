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25.08.2024, 19:40

Туристка провалилась сквозь землю в Куала-Лумпуре

Новости Мира 0 917

В столице Малайзии Куала-Лумпуре туристка из Индии в прямом смысле провалилась сквозь землю, передает Liter.kz со ссылкой на Tourdom.ru.

Screen grab from CCTV footage provided by the Kuala Lumpur Fire and Rescue Department
Screen grab from CCTV footage provided by the Kuala Lumpur Fire and Rescue Department

Инцидент произошел 23 августа около 8 часов утра в оживленном районе города “Маленькая Индия”. На тротуаре неожиданно возник провал в момент, когда по нему шла женщина. Она лишь успела вскрикнуть и мгновенно исчезла в отверстии. Ее ищут уже третий день. Событие вызвало большой резонанс, и в прессе начали вести хронику спасательной операции.

Рядом с провалом стояла скамейка, на которой сидел мужчина. Его тоже увлекло в провал, но он успел зацепиться за край и выбрался наверх.

По отчету полиции грунтовые воды размыли почву и разрушили часть подземного коллектора, где и пропала иностранка. Прибывшие два экскаватора расширили проход в провал. Но в первый день пропавшую найти не удалось, хотя в поисках участвовали сотни человек – пожарных, полицейских, специалистов из гражданской обороны и мэрии. Из-за сильного дождя все мероприятия пришлось прекратить в ночь на субботу: все стоки под землей были переполнены водой.

Поиски продолжили 24 августа, расширив зону обследования на близлежащие кварталы и включив точки водоочистки. Через канализационные люки в коллекторы спустились шесть водолазов. С наступлением темноты их отозвали до 9 утра сегодняшнего дня.

Судя по пессимистическим заявлениям руководителей операции, надежды найти женщину живой у спасателей нет. Как долго будут исследовать подземные коммуникации, пока не известно. Родственники настаивают на их продолжении и требуют найти женщину. Туристка приехала в Куала-Лумпур в отпуск вместе с мужем и друзьями. Вчера они собирались вернуться домой.

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