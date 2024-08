Туристка провалилась сквозь землю в Куала-Лумпуре

В столице Малайзии Куала-Лумпуре туристка из Индии в прямом смысле провалилась сквозь землю, передает Liter.kz со ссылкой на Tourdom.ru.

Screen grab from CCTV footage provided by the Kuala Lumpur Fire and Rescue Department