Туристка провалилась сквозь землю в Куала-Лумпуре

В столице Малайзии Куала-Лумпуре туристка из Индии в прямом смысле провалилась сквозь землю, передает Liter.kz со ссылкой на Tourdom.ru .

Screen grab from CCTV footage provided by the Kuala Lumpur Fire and Rescue Department

Инцидент произошел 23 августа около 8 часов утра в оживленном районе города “Маленькая Индия”. На тротуаре неожиданно возник провал в момент, когда по нему шла женщина. Она лишь успела вскрикнуть и мгновенно исчезла в отверстии. Ее ищут уже третий день. Событие вызвало большой резонанс, и в прессе начали вести хронику спасательной операции.

Рядом с провалом стояла скамейка, на которой сидел мужчина. Его тоже увлекло в провал, но он успел зацепиться за край и выбрался наверх.

По отчету полиции грунтовые воды размыли почву и разрушили часть подземного коллектора, где и пропала иностранка. Прибывшие два экскаватора расширили проход в провал. Но в первый день пропавшую найти не удалось, хотя в поисках участвовали сотни человек – пожарных, полицейских, специалистов из гражданской обороны и мэрии. Из-за сильного дождя все мероприятия пришлось прекратить в ночь на субботу: все стоки под землей были переполнены водой.

Поиски продолжили 24 августа, расширив зону обследования на близлежащие кварталы и включив точки водоочистки. Через канализационные люки в коллекторы спустились шесть водолазов. С наступлением темноты их отозвали до 9 утра сегодняшнего дня.

Судя по пессимистическим заявлениям руководителей операции, надежды найти женщину живой у спасателей нет. Как долго будут исследовать подземные коммуникации, пока не известно. Родственники настаивают на их продолжении и требуют найти женщину. Туристка приехала в Куала-Лумпур в отпуск вместе с мужем и друзьями. Вчера они собирались вернуться домой.