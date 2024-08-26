Самолет с туристами разбился в Таиланде

В Таиланде разбился самолет с туристами на борту. По предварительной информации, в авиакатастрофе никто не выжил, передает Tengri Travel .

Фото: Х/@Haru0neday0313

Как пишет портал independent, небольшое воздушное судно рухнуло через 11 минут после взлета из аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. На борту находились пять туристов из Гонконга и четыре члена экипажа.

Самолет упал в мангровых болотах в провинции Чаченгсау.

Спасательные группы нашли обломки самолета в тот же вечер, однако изначально не было обнаружено ни одного тела. Позже спасатели сообщили, что нашли фрагменты тел в болотистой местности.

Причина крушения пока не сообщается.