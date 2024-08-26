Самолет с туристами разбился в Таиланде

В Таиланде разбился самолет с туристами на борту. По предварительной информации, в авиакатастрофе никто не выжил, передает Tengri Travel.
Как пишет портал independent, небольшое воздушное судно рухнуло через 11 минут после взлета из аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. На борту находились пять туристов из Гонконга и четыре члена экипажа.
Самолет упал в мангровых болотах в провинции Чаченгсау.
Спасательные группы нашли обломки самолета в тот же вечер, однако изначально не было обнаружено ни одного тела. Позже спасатели сообщили, что нашли фрагменты тел в болотистой местности.
Причина крушения пока не сообщается.
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