Сильный пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости

Пожар, раздуваемый мощным штормовым ветром, быстро охватил территорию в Южной Калифорнии, уничтожая дома и заволакивая небо дымом, передает Tengrinews.kz .

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The New York Times пишет, что объявлена обязательная эвакуация жителей района Пасифик-Палисейдс, престижного прибрежного района к западу от центра Лос-Анджелеса, где проживает около 24 тысяч человек. Из-за этого образовались длинные пробки на бульваре Сансет.

Днем огнем было охвачено более 1200 акров (свыше 485 гектаров), сообщило управление лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии. Облака черного и серого дыма поднимались над районом в сторону побережья, распространяясь над Тихим океаном.

На борьбу с пожаром были направлены команды экстренного реагирования, вертолеты и другая авиация.

Данные о пострадавших пока не поступали, сообщила начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин М. Кроули. Огонь угрожает примерно 10 000 домохозяйств и около 13 000 строений, пояснила она.

Ожидается, что порывы ветра до 45 метров в секунду, самые сильные за последние десятилетия, сохранятся до полудня среды.

Власти Лос-Анджелеса предупреждают, что худшее еще впереди.

В городе ранее было объявлено чрезвычайное положение из-за сильного ветра. Причины возгорания, начавшегося утром, расследуются.

Местная компания, поставляющая электроэнергию в регион, отключила подачу электричества клиентам в округах Лос-Анджелес, Риверсайд и Вентура из-за угрозы пожара. Ожидаются новые отключения по мере распространения огня.