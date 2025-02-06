Цыгане потратили на роскошную свадьбу в Лондоне 89 млн тенге

В конце 2024 года в лондонском отеле Dorchester в присутствии 350 гостей состоялась свадьба. Эту церемонию в СМИ тут же окрестили "одним из самых дорогих цыганских торжеств в истории", сообщает Zakon.kz.

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Родители Луизы Дюрант – цыгане из ирландских кочевников. Они владеют собственным бизнесом и признались, что копили на свадьбу для единственной дочери два года. В итоге красивое торжество обошлось в 250 тысяч фунтов стерлингов (более 89 млн тенге).

Также известно, что 21-летняя Луиза Дюрант и 22-летней Билли Магуайр начали встречаться еще в школе.

Лишь недавно журналисты издания Mirror узнали некоторые детали. Так, столы присутствующих были украшены белыми цветами, а невесту сопровождали 12 подружек. При этом до церкви возлюбленных доставила белая карета.

Также интересен тот факт, что медовый месяц влюбленных продлится три с половиной недели.

Конечно же, это не самая дорогая свадьба. К примеру, летом 2024 года бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани решил не скупиться на свадьбу для своего сына Ананта Амбани. Расходы на грандиозное мероприятие составили 350 миллионов долларов (более 165 млрд тенге).