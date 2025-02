Ваш кот знает, когда вы умрете: поразительные случаи, которые наука не может объяснить

Фото: © Белновости

Историю опубликовал The New England Journal of Medicine, назвав это «феноменом вне логики».

Ученые из Университета Калифорнии выдвинули гипотезу: кошки чувствуют летучие органические соединения, которые выделяет умирающее тело.

«Это не мистика, а гиперчувствительность к запахам», — поясняет зоолог Стивен О’Брайен в National Geographic. Но как объяснить случаи, когда коты предупреждали о смерти людей за сотни километров?

«Мой кот Билли выл три ночи подряд, а на четвертый день я узнала о гибели брата в аварии», — пишет пользователь SadCatMom на Reddit. Подобных историй тысячи.

Этолог Джон Брэдшоу в книге «Сознание кошки» допускает: питомцы могут улавливать изменения в энергетическом поле или поведении домочадцев, связанные с тревогой.

Самый загадочный пример — кот Том из Великобритании. В 2020 году он пришел в дом к пожилой соседке, с которой не общался годами, и не отходил от нее два дня.

Женщина умерла во сне. «Он словно принес прощание», — рассказала ее дочь в интервью BBC.

Критики называют это совпадением, но исследование Journal of Applied Animal Welfare Science подтверждает: 62% опрошенных владельцев кошек замечали необычное поведение питомцев перед смертью близких.