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10.02.2025, 10:01

Ваш кот знает, когда вы умрете: поразительные случаи, которые наука не может объяснить

Новости Мира 0 1 003

Вы думаете, ваш питомец просто спит у ваших ног? В 2007 году кот по кличке Оскар из хосписа Род-Айленда стал сенсацией. Он укладывался рядом с пациентами за несколько часов до их смерти, предсказав более 50 случаев, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Историю опубликовал The New England Journal of Medicine, назвав это «феноменом вне логики».

Ученые из Университета Калифорнии выдвинули гипотезу: кошки чувствуют летучие органические соединения, которые выделяет умирающее тело.

«Это не мистика, а гиперчувствительность к запахам», — поясняет зоолог Стивен О’Брайен в National Geographic. Но как объяснить случаи, когда коты предупреждали о смерти людей за сотни километров?

«Мой кот Билли выл три ночи подряд, а на четвертый день я узнала о гибели брата в аварии», — пишет пользователь SadCatMom на Reddit. Подобных историй тысячи.

Этолог Джон Брэдшоу в книге «Сознание кошки» допускает: питомцы могут улавливать изменения в энергетическом поле или поведении домочадцев, связанные с тревогой.

Самый загадочный пример — кот Том из Великобритании. В 2020 году он пришел в дом к пожилой соседке, с которой не общался годами, и не отходил от нее два дня.

Женщина умерла во сне. «Он словно принес прощание», — рассказала ее дочь в интервью BBC.

Критики называют это совпадением, но исследование Journal of Applied Animal Welfare Science подтверждает: 62% опрошенных владельцев кошек замечали необычное поведение питомцев перед смертью близких.

«Они крутились у ног, мяукали или прятались», — говорит ветеринар Лиза Липпман в The Guardian.

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