Ваш кот знает, когда вы умрете: поразительные случаи, которые наука не может объяснить

Вы думаете, ваш питомец просто спит у ваших ног? В 2007 году кот по кличке Оскар из хосписа Род-Айленда стал сенсацией. Он укладывался рядом с пациентами за несколько часов до их смерти, предсказав более 50 случаев, передает belnovosti.by
Историю опубликовал The New England Journal of Medicine, назвав это «феноменом вне логики».
Ученые из Университета Калифорнии выдвинули гипотезу: кошки чувствуют летучие органические соединения, которые выделяет умирающее тело.
«Это не мистика, а гиперчувствительность к запахам», — поясняет зоолог Стивен О’Брайен в National Geographic. Но как объяснить случаи, когда коты предупреждали о смерти людей за сотни километров?
«Мой кот Билли выл три ночи подряд, а на четвертый день я узнала о гибели брата в аварии», — пишет пользователь SadCatMom на Reddit. Подобных историй тысячи.
Этолог Джон Брэдшоу в книге «Сознание кошки» допускает: питомцы могут улавливать изменения в энергетическом поле или поведении домочадцев, связанные с тревогой.
Самый загадочный пример — кот Том из Великобритании. В 2020 году он пришел в дом к пожилой соседке, с которой не общался годами, и не отходил от нее два дня.
Женщина умерла во сне. «Он словно принес прощание», — рассказала ее дочь в интервью BBC.
Критики называют это совпадением, но исследование Journal of Applied Animal Welfare Science подтверждает: 62% опрошенных владельцев кошек замечали необычное поведение питомцев перед смертью близких.
«Они крутились у ног, мяукали или прятались», — говорит ветеринар Лиза Липпман в The Guardian.
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