Миллион долларов за место: Трамп устроил закрытый ужин с Илоном Маском

Фото: Pool / AP

Согласно приглашениям, разосланным избранным гостям, участие в этом ужине оценивалось в один миллион долларов. «Приглашаем вас на закрытый ужин при свечах с особым гостем — президентом Дональдом Трампом. Стоимость участия — один миллион долларов за место», — приводят журналисты выдержку из официального приглашения.

Мероприятие совпало по времени с автомобильным шоу Palm Event, которое проходило в городе Палм-Бич. Во дворе резиденции Трампа были выставлены роскошные автомобили — Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие, ранее замеченные на видеоматериалах с Palm Event.

По данным Wired, организацией ужина занимался политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), который оказывает поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году. При этом отмечается, что непосредственно во время ужина сбор пожертвований не велся.

Любопытно, что, в отличие от аналогичного ужина, прошедшего 1 марта, данное мероприятие не было отражено в официальном графике Трампа. Как уточнили журналисты, представители Белого дома воздержались от комментариев по этому поводу.

Еще одним примечательным моментом вечера стало появление рядом с Илоном Маском женщины, которую пользователи социальных сетей опознали как Шивон Зилис — топ-менеджера компании Neuralink и мать четверых детей миллиардера.