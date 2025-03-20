Назван признак, указывающий на высокий риск развития деменции

Исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что пожилые женщины, которые регулярно сталкиваются с выраженной дневной сонливостью, имеют в два раза более высокий риск развития деменции. Результаты их научной работы опубликованы в авторитетном медицинском журнале Neurology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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В исследовании приняли участие 733 женщины в возрасте около 83 лет, у которых на начальном этапе не наблюдалось признаков деменции или легких когнитивных расстройств. В течение последующих пяти лет специалисты внимательно отслеживали состояние их здоровья и работу биологических ритмов. Для этого использовались носимые устройства, фиксирующие различные параметры сна и бодрствования.

По итогам наблюдений оказалось, что у 164 участниц (примерно 22%) проявились легкие когнитивные нарушения, а у 93 женщин (около 13%) была диагностирована деменция. При этом более половины испытуемых в течение этих лет столкнулись с существенными изменениями режима сна.

На основе анализа полученных данных ученые сделали вывод, что у тех женщин, которые часто испытывали сильную дневную сонливость, вероятность развития деменции была в два раза выше по сравнению с теми, у кого наблюдался стабильный режим сна и бодрствования. Интересно, что подобной зависимости не выявили у тех, кто просто плохо спал по ночам.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные не позволяют утверждать, будто именно дневная сонливость является причиной когнитивных нарушений. Скорее всего, и нарушения сна, и деменция могут иметь общие биологические механизмы, которые пока остаются недостаточно изученными и требуют дальнейших исследований.