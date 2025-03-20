Дубайский шоколад проверили "под микроскопом" — и пожалели

Шоколад с фисташковой пастой и хрустящими нитями теста кадайф, придуманный в Дубае и ставший сладким хитом 2024 года, оказался далеко не таким безупречным, как его рекламируют. Немецкий фонд независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest провел детальное исследование этого модного лакомства и пришел к неутешительным выводам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: depositphotos.com

Специалисты фонда закупили шесть образцов так называемого "дубайского шоколада" по цене от 7 до 25 евро за 100 граммов. Два из них были произведены в Дубае, один — в Турции, один — в Нидерландах и два — в Германии. Все плитки прошли тщательную лабораторную проверку.

Результаты оказались неприятным сюрпризом. В образцах из Дубая эксперты обнаружили вещества, которые вызывают серьезные опасения. В частности, были выявлены 3-монохлорпропандиол (3-МХПД) и глицидиловые эфиры — побочные продукты рафинации растительных масел, в том числе пальмового. Эти соединения признаны потенциально канцерогенными. Более того, в одном из шоколадов из Дубая нашли афлатоксины — токсины, вырабатываемые плесневыми грибами, которые нередко встречаются в орехах, особенно фисташках, и также представляют опасность для здоровья.

"Мы не ожидаем мгновенных негативных последствий для здоровья при употреблении этих шоколадок, но подобные находки несовместимы с обещаниями премиум-качества, которыми сопровождаются эти продукты," — отмечают эксперты Stiftung Warentest.

Однако и в тех образцах, где опасных веществ не нашли, дегустация не принесла восторга. По мнению экспертов, уникального вкуса и изысканности, которыми славится настоящий восточный десерт, в большинстве случаев не наблюдается. Лишь одна из шести плиток продемонстрировала выраженный фисташковый вкус. В остальных случаях ореховая нота была лишь слабой и невыразительной. При этом только на одной плитке производитель честно указал содержание фисташек — 19%. У трех образцов подобных данных не было вовсе.

Отдельное беспокойство у экспертов вызвала маркировка. В четырех из шести случаев она была признана вводящей в заблуждение. В частности, производители не указывали информацию о добавках и потенциальных аллергенах. Составы шоколада в целом оказались далеки от аутентичного восточного рецепта: в большинстве случаев основой начинки были сахар и растительные масла, а также добавленные ароматизаторы и красители.

В своем заключении Stiftung Warentest подверг сомнению ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" и призвал покупателей не поддаваться на маркетинговые обещания. Эксперты рекомендуют вместо дорогих и сомнительных плиток приобретать классический фисташковый шоколад, который стоит дешевле и отличается стабильным качеством.

Тем же, кто все же хочет насладиться этим десертом в духе Дубая, Stiftung Warentest предлагает приготовить шоколад самостоятельно. Рецепты легко можно найти в интернете, а из ингредиентов понадобятся всего лишь хороший шоколад, сливочное масло, кунжутная паста, фисташковый крем и "волосы ангела" — тончайшие карамелизированные нити из теста, которые продаются в магазинах восточных сладостей.