18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.03.2025, 16:00

Дубайский шоколад проверили "под микроскопом" — и пожалели

Новости Мира 0 778

Шоколад с фисташковой пастой и хрустящими нитями теста кадайф, придуманный в Дубае и ставший сладким хитом 2024 года, оказался далеко не таким безупречным, как его рекламируют. Немецкий фонд независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest провел детальное исследование этого модного лакомства и пришел к неутешительным выводам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты фонда закупили шесть образцов так называемого "дубайского шоколада" по цене от 7 до 25 евро за 100 граммов. Два из них были произведены в Дубае, один — в Турции, один — в Нидерландах и два — в Германии. Все плитки прошли тщательную лабораторную проверку.

Результаты оказались неприятным сюрпризом. В образцах из Дубая эксперты обнаружили вещества, которые вызывают серьезные опасения. В частности, были выявлены 3-монохлорпропандиол (3-МХПД) и глицидиловые эфиры — побочные продукты рафинации растительных масел, в том числе пальмового. Эти соединения признаны потенциально канцерогенными. Более того, в одном из шоколадов из Дубая нашли афлатоксины — токсины, вырабатываемые плесневыми грибами, которые нередко встречаются в орехах, особенно фисташках, и также представляют опасность для здоровья.

"Мы не ожидаем мгновенных негативных последствий для здоровья при употреблении этих шоколадок, но подобные находки несовместимы с обещаниями премиум-качества, которыми сопровождаются эти продукты," — отмечают эксперты Stiftung Warentest.

Однако и в тех образцах, где опасных веществ не нашли, дегустация не принесла восторга. По мнению экспертов, уникального вкуса и изысканности, которыми славится настоящий восточный десерт, в большинстве случаев не наблюдается. Лишь одна из шести плиток продемонстрировала выраженный фисташковый вкус. В остальных случаях ореховая нота была лишь слабой и невыразительной. При этом только на одной плитке производитель честно указал содержание фисташек — 19%. У трех образцов подобных данных не было вовсе.

Отдельное беспокойство у экспертов вызвала маркировка. В четырех из шести случаев она была признана вводящей в заблуждение. В частности, производители не указывали информацию о добавках и потенциальных аллергенах. Составы шоколада в целом оказались далеки от аутентичного восточного рецепта: в большинстве случаев основой начинки были сахар и растительные масла, а также добавленные ароматизаторы и красители.

В своем заключении Stiftung Warentest подверг сомнению ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" и призвал покупателей не поддаваться на маркетинговые обещания. Эксперты рекомендуют вместо дорогих и сомнительных плиток приобретать классический фисташковый шоколад, который стоит дешевле и отличается стабильным качеством.

Тем же, кто все же хочет насладиться этим десертом в духе Дубая, Stiftung Warentest предлагает приготовить шоколад самостоятельно. Рецепты легко можно найти в интернете, а из ингредиентов понадобятся всего лишь хороший шоколад, сливочное масло, кунжутная паста, фисташковый крем и "волосы ангела" — тончайшие карамелизированные нити из теста, которые продаются в магазинах восточных сладостей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.