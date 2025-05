У солиста известной рок-группы диагностировали рак на последней стадии

Фото: (с) Jeff Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фронтмен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд сообщил поклонникам о тяжёлом диагнозе. По его словам, медики диагностировали у него светлоклеточный рак почки на 4-й стадии, с метастазами в лёгкие.

«Это 4-я стадия, что не очень хорошо. Но знаете что? Мы молимся великому богу, и он может преодолеть все», - сказал он в видеоролике-обращении к фанатам.

Арнольд отметил, что диагноз звучит пугающе, однако он сохраняет веру и моральную стойкость.

Музыкант также сообщил, что не испытывает страха перед болезнью, несмотря на её серьёзность. В связи с состоянием здоровья Брэда Арнольда группа приняла решение отменить предстоящий летний концертный тур.

Рок-группа 3 Doors Down была образована в 1996 году и получила мировую известность благодаря таким хитам, как Kryptonite и Here Without You. Коллектив продолжал активную гастрольную и студийную деятельность более двух десятилетий.