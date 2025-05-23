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22.05.2025, 21:44

«Самый токсичный продукт на кухне»: что нашли в подсолнечном масле?

Новости Мира 0 598

В интернете набирают популярность видеоролики с громкими заголовками, в которых утверждается: подсолнечное масло — самый опасный продукт на кухне. Авторы таких публикаций обвиняют производителей в применении токсичных веществ при производстве масла и призывают отказаться от его употребления. Однако специалисты уверяют: тревога блогеров сильно преувеличена и не имеет научных оснований, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: ledauphine.com
Фото: ledauphine.com

В чём обвиняют подсолнечное масло?

По словам блогеров, подсолнечное масло получают с помощью химического растворителя — гексана. Этот метод, как утверждают авторы видео, якобы делает продукт опасным для здоровья. Их главный аргумент: при применении химии из семечек удаётся извлечь до 100% масла, тогда как при холодном отжиме получается не более 30%. Такая экономия, по их мнению, ставит под угрозу здоровье потребителей.

Мнение эксперта: «Ложь, рассчитанная на эффект»

С резкой критикой подобных заявлений выступил биотехнолог Василий Исаков. По его словам, гексан действительно используется в технологии экстракции масла, но опасным его назвать нельзя.

«Гексан — это один из самых нетоксичных растворителей из возможных. При температуре выше 68 градусов он испаряется, и в готовом продукте остаются лишь ничтожные следы вещества», — отметил специалист.

Исаков также подчеркнул, что для того чтобы получить вредную дозу гексана из подсолнечного масла, нужно ежедневно выпивать пол-литра этого продукта — и то уровень воздействия будет сопоставим с количеством гексана, которым дышит среднестатистический житель Копенгагена — города с умеренным уровнем загрязнённости воздуха.

Европейские нормы и безопасность

По данным Василия Исакова, в Европейском союзе предельно допустимая концентрация гексана в подсолнечном масле составляет не более одного миллиграмма на килограмм. Этот норматив учитывает потенциальные риски и соответствует современным стандартам пищевой безопасности.

Вывод: тревога преувеличена

Несмотря на звучные заголовки в блогах, научные данные и международные нормы указывают на то, что подсолнечное масло — безопасный продукт при умеренном потреблении. Технология с использованием гексана давно отработана, и его остатки в продукте контролируются. Распространяемая в интернете паника, по мнению экспертов, не имеет под собой веских оснований.

Важно: Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию с врачом. Перед внесением изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

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