Раскрыта причина обмеления Каспийского моря

Проблема обмеления крупнейшего в мире замкнутого водоема — Каспийского моря — напрямую связана с глобальными климатическими изменениями, а не с человеческой деятельностью на отдельных участках водных артерий. Об этом сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передает РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Климатические факторы стали решающими

По словам Кириллова, основным источником текущего снижения уровня воды в Каспийском море являются изменения погодных условий, включая температуру и уровень осадков. Он пояснил, что при повышении температуры усиливается испарение с поверхности моря, что и приводит к сокращению его объема.

«Много факторов влияют на ситуацию: осадки, климатические изменения, повышение температуры, и, как следствие, рост испарения с поверхности моря», — уточнил глава ведомства.

Волга — не единственный фактор

При этом Кириллов отдельно подчеркнул, что регулирование стока на реке Волге не является ключевой причиной происходящего. Он напомнил, что в Каспий впадают порядка 30 рек, расположенных на территориях различных государств, и сосредоточение усилий лишь на одной водной системе не даст ощутимого результата.

Требуются совместные действия прикаспийских стран

Решение экологической проблемы, по словам Кириллова, возможно только при объединении усилий всех пяти стран, граничащих с Каспийским морем. Необходима координация действий в части устойчивого управления водными ресурсами по всей прибрежной зоне.

«Регулирование стока должно охватывать не только Волгу. Вовлеченность всех стран необходима, чтобы повлиять на ситуацию комплексно», — подчеркнул чиновник.

Экологические тревоги и в других регионах

Тем временем в России тревожные экологические сигналы поступают и с других водоемов. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков заявил о критической ситуации на Байкале. Он отметил, что растущая нагрузка от туристов, активно использующих пластик, усугубляет положение на одном из главных водных символов России.