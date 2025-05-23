18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.05.2025, 11:21

Раскрыта причина обмеления Каспийского моря

Новости Мира 0 1 176

Проблема обмеления крупнейшего в мире замкнутого водоема — Каспийского моря — напрямую связана с глобальными климатическими изменениями, а не с человеческой деятельностью на отдельных участках водных артерий. Об этом сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передает РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Климатические факторы стали решающими

По словам Кириллова, основным источником текущего снижения уровня воды в Каспийском море являются изменения погодных условий, включая температуру и уровень осадков. Он пояснил, что при повышении температуры усиливается испарение с поверхности моря, что и приводит к сокращению его объема.

«Много факторов влияют на ситуацию: осадки, климатические изменения, повышение температуры, и, как следствие, рост испарения с поверхности моря», — уточнил глава ведомства.

Волга — не единственный фактор

При этом Кириллов отдельно подчеркнул, что регулирование стока на реке Волге не является ключевой причиной происходящего. Он напомнил, что в Каспий впадают порядка 30 рек, расположенных на территориях различных государств, и сосредоточение усилий лишь на одной водной системе не даст ощутимого результата.

Требуются совместные действия прикаспийских стран

Решение экологической проблемы, по словам Кириллова, возможно только при объединении усилий всех пяти стран, граничащих с Каспийским морем. Необходима координация действий в части устойчивого управления водными ресурсами по всей прибрежной зоне.

«Регулирование стока должно охватывать не только Волгу. Вовлеченность всех стран необходима, чтобы повлиять на ситуацию комплексно», — подчеркнул чиновник.

Экологические тревоги и в других регионах

Тем временем в России тревожные экологические сигналы поступают и с других водоемов. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков заявил о критической ситуации на Байкале. Он отметил, что растущая нагрузка от туристов, активно использующих пластик, усугубляет положение на одном из главных водных символов России.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.