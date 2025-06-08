18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.06.2025, 17:48

Врач рассказала, кому опасно пить квас в жаркую погоду

Новости Мира 0 417

Терапевт Анастасия Лозикова рассказала, что квас может нанести вред здоровью при некоторых заболеваниях и в ряде случаев противопоказан, передает Lada.kz со ссылкой на Ura.ru.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Квас, несмотря на свою популярность летом, может стать причиной ухудшения самочувствия у ряда людей, сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснила, что в составе кваса присутствуют сахар и незначительное количество алкоголя, что делает его потенциально опасным для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. У таких пациентов напиток может вызывать изжогу и даже провоцировать обострения хронических заболеваний ЖКТ.

Особую осторожность стоит проявить при употреблении кваса с фруктовыми добавками – например, с яблоком или малиной. Такие виды напитка нередко содержат консерванты, которые могут усиливать дискомфорт в желудке.

По словам Лозиковой, квас категорически противопоказан детям младше шести лет, а также людям с гипертонией. Напиток может задерживать жидкость в организме и тем самым способствовать повышению артериального давления. Кроме того, пациентам с сахарным диабетом не рекомендуется пить квас из-за высокого содержания сахара.

Отдельно врач обратила внимание на водителей: из-за содержания этанола даже в малых дозах употребление кваса способно привести к положительному результату при алкогольном тестировании.

В качестве безопасных альтернатив в жаркую погоду Лозикова рекомендовала выбирать простую негазированную воду. Также полезны напитки на основе воды с лимоном и мятой, компоты из сухофруктов без сахара, огуречный настой и охлаждённый зелёный чай. Однако последний не стоит употреблять при язвенной болезни, гипертонии и проблемах с ЖКТ, поскольку он содержит вещества, возбуждающие нервную систему.

Медик подчеркнула, что при выборе напитков важно учитывать индивидуальные особенности организма и придерживаться умеренности. Основу ежедневного водного рациона, по её словам, должна составлять обычная чистая вода.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…