Врач рассказала, кому опасно пить квас в жаркую погоду

Терапевт Анастасия Лозикова рассказала, что квас может нанести вред здоровью при некоторых заболеваниях и в ряде случаев противопоказан, передает Lada.kz со ссылкой на Ura.ru .

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Квас, несмотря на свою популярность летом, может стать причиной ухудшения самочувствия у ряда людей, сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснила, что в составе кваса присутствуют сахар и незначительное количество алкоголя, что делает его потенциально опасным для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. У таких пациентов напиток может вызывать изжогу и даже провоцировать обострения хронических заболеваний ЖКТ.

Особую осторожность стоит проявить при употреблении кваса с фруктовыми добавками – например, с яблоком или малиной. Такие виды напитка нередко содержат консерванты, которые могут усиливать дискомфорт в желудке.

По словам Лозиковой, квас категорически противопоказан детям младше шести лет, а также людям с гипертонией. Напиток может задерживать жидкость в организме и тем самым способствовать повышению артериального давления. Кроме того, пациентам с сахарным диабетом не рекомендуется пить квас из-за высокого содержания сахара.

Отдельно врач обратила внимание на водителей: из-за содержания этанола даже в малых дозах употребление кваса способно привести к положительному результату при алкогольном тестировании.

В качестве безопасных альтернатив в жаркую погоду Лозикова рекомендовала выбирать простую негазированную воду. Также полезны напитки на основе воды с лимоном и мятой, компоты из сухофруктов без сахара, огуречный настой и охлаждённый зелёный чай. Однако последний не стоит употреблять при язвенной болезни, гипертонии и проблемах с ЖКТ, поскольку он содержит вещества, возбуждающие нервную систему.

Медик подчеркнула, что при выборе напитков важно учитывать индивидуальные особенности организма и придерживаться умеренности. Основу ежедневного водного рациона, по её словам, должна составлять обычная чистая вода.