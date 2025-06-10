Депрессия передается через поцелуи — выводы ученых

Исследование международной группы специалистов показало, что поцелуи способны не только выражать чувства, но и передавать тревожные расстройства, включая депрессию. Ученые выявили прямую связь между обменом слюной и изменением психоэмоционального состояния у партнеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 268 пар, заключивших брак в течение последних шести месяцев. Исследователи из Великобритании, Италии, Индии и Ирана отобрали пары, в которых один из супругов страдал от депрессии, тревожности или нарушений сна, а второй был психически стабилен и не испытывал подобных симптомов.

Спустя полгода у ранее здоровых партнёров стали проявляться схожие психоэмоциональные симптомы:

тревожность и раздражительность,

проблемы со сном,

признаки депрессии,

повышение уровня кортизола — гормона, связанного со стрессом.

Особенно уязвимыми к психологическим "заражениям" оказались женщины — именно у них изменения проявлялись чаще и острее.

Роль микробиома и бактерий

Ученые также зафиксировали существенные изменения в микрофлоре ротовой полости у тех, кто ранее не страдал от психоэмоциональных нарушений. После полугодового регулярного контакта с партнёрами, страдающими от депрессии, в их ротовой полости значительно возросло количество следующих видов бактерий:

Clostridia,

Veillonella,

Lachnospiraceae.

Эти микроорганизмы, по данным ученых, могут быть связаны с изменением работы мозга и уровнем стресса.

Возможные выводы и будущее лечения

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine. Исследователи не исключают, что в будущем лечение депрессии начнут с коррекции микрофлоры и улучшения гигиены полости рта. Это открывает новые перспективы для понимания психических расстройств как системных состояний, в которых участвует не только нервная, но и бактериальная среда организма.