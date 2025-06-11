18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.8
580.82
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.06.2025, 08:16

Менеджер по счастью: новая профессия завоевывает рынок труда

Новости Мира 0 1 774

На фоне глубоких трансформаций в корпоративной культуре и изменяющихся ожиданий со стороны сотрудников, в России стремительно распространяется новая должность — Chief Happiness Officer (CHO), или «менеджер по счастью». Эти специалисты занимаются не просто созданием комфортной атмосферы в коллективе, но и ведут системную работу по предотвращению выгорания, поддержанию позитивного климата и укреплению чувства смысла у сотрудников, сообщает Lada.kz

Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

HR-бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова в интервью «Газете.Ru» отметила, что этот тренд особенно ярко проявился за последние два года. Причиной стало повышение уровня тревожности в обществе и рост эмоциональной нестабильности на фоне пандемии, геополитической нестабильности и социальных сдвигов.

Ответ на вызовы времени: забота о человеке выходит на первый план
По словам эксперта, востребованность CHO — не просто модное увлечение, а осознанная реакция бизнеса на современные реалии. Работодатели стали осознавать, что удержание и мотивация персонала сегодня требуют большего, чем зарплата или соцпакет. Люди ищут уважительного отношения, гибкости, участия и эмоциональной безопасности.

«Новая рабочая этика» молодого поколения
Зеленкова также подчеркивает, что формирование новой роли во многом обусловлено выходом на рынок труда поколения, у которого иные приоритеты. Молодые сотрудники больше не согласны на «просто работу ради работы». Они ищут вовлеченности, осмысленности, душевного комфорта и поддержки со стороны работодателя.

Для этих специалистов понятие «счастья» перестает быть эфемерным. Напротив, оно становится измеримым и управляемым показателем. В ответ компании начинают трансформировать HR-функцию — от административной к эмоциональной, адаптируя корпоративную среду под новые ожидания.

Как измеряют счастье сотрудников
Одной из центральных задач CHO становится оценка так называемого индекса счастья — регулярного замера удовлетворенности сотрудников. В разных компаниях применяются собственные шкалы, обычно от 1 до 10. Мониторинг может происходить ежемесячно или даже еженедельно, чтобы оперативно реагировать на изменения в настроении коллектива.

Кроме того, менеджеры по счастью занимаются внедрением:

  • гибких графиков работы;

  • «дней без встреч»;

  • программ поддержки ментального здоровья;

  • внутренних инициатив, способствующих командному духу и открытой коммуникации.

Конкуренция за таланты усиливает спрос на CHO
Зеленкова считает, что популярность этой должности особенно заметна в сфере digital и IT, где борьба за кадры особенно остра. Кандидаты всё чаще выбирают компании, в которых не только удобно работать, но и эмоционально комфортно находиться. Появление CHO — это шаг навстречу этим ожиданиям и одновременно часть более широкой стратегии по удержанию персонала.

Позиция формируется и институционализируется
Пока роль CHO в большинстве компаний совмещается с другими функциями, такими как внутренние коммуникации, работа с корпоративной культурой и бренд работодателя (EVP). Однако в некоторых крупных технологических и digital-компаниях уже формируются полноценные, выделенные в штат должности.

По данным HR-экспертов, уровень зарплаты таких специалистов варьируется:

  • от 80 000 рублей в небольших компаниях и стартапах;

  • до 150 000–250 000 рублей в крупных структурах.

Часто такие позиции предполагают гибкие условия — удаленный формат, свободный график, повышенную автономию.

Государственный сектор тоже подключается
Рекрутинговые платформы фиксируют стабильный рост числа вакансий, связанных с employee experience и корпоративным благополучием. Некоторые государственные корпорации также начали внедрять пилотные проекты в этом направлении.

Вывод: забота о счастье становится бизнес-инструментом
Как подытоживает Екатерина Зеленкова, компании начинают осознавать, что эмоциональное состояние сотрудников напрямую влияет на их продуктивность. Забота о счастье персонала перестает быть абстракцией — это становится частью системного подхода к построению эффективной и устойчивой команды.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…