Менеджер по счастью: новая профессия завоевывает рынок труда

На фоне глубоких трансформаций в корпоративной культуре и изменяющихся ожиданий со стороны сотрудников, в России стремительно распространяется новая должность — Chief Happiness Officer (CHO), или «менеджер по счастью». Эти специалисты занимаются не просто созданием комфортной атмосферы в коллективе, но и ведут системную работу по предотвращению выгорания, поддержанию позитивного климата и укреплению чувства смысла у сотрудников, сообщает Lada.kz

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HR-бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова в интервью «Газете.Ru» отметила, что этот тренд особенно ярко проявился за последние два года. Причиной стало повышение уровня тревожности в обществе и рост эмоциональной нестабильности на фоне пандемии, геополитической нестабильности и социальных сдвигов.

Ответ на вызовы времени: забота о человеке выходит на первый план

По словам эксперта, востребованность CHO — не просто модное увлечение, а осознанная реакция бизнеса на современные реалии. Работодатели стали осознавать, что удержание и мотивация персонала сегодня требуют большего, чем зарплата или соцпакет. Люди ищут уважительного отношения, гибкости, участия и эмоциональной безопасности.

«Новая рабочая этика» молодого поколения

Зеленкова также подчеркивает, что формирование новой роли во многом обусловлено выходом на рынок труда поколения, у которого иные приоритеты. Молодые сотрудники больше не согласны на «просто работу ради работы». Они ищут вовлеченности, осмысленности, душевного комфорта и поддержки со стороны работодателя.

Для этих специалистов понятие «счастья» перестает быть эфемерным. Напротив, оно становится измеримым и управляемым показателем. В ответ компании начинают трансформировать HR-функцию — от административной к эмоциональной, адаптируя корпоративную среду под новые ожидания.

Как измеряют счастье сотрудников

Одной из центральных задач CHO становится оценка так называемого индекса счастья — регулярного замера удовлетворенности сотрудников. В разных компаниях применяются собственные шкалы, обычно от 1 до 10. Мониторинг может происходить ежемесячно или даже еженедельно, чтобы оперативно реагировать на изменения в настроении коллектива.

Кроме того, менеджеры по счастью занимаются внедрением:

гибких графиков работы;

«дней без встреч»;

программ поддержки ментального здоровья;

внутренних инициатив, способствующих командному духу и открытой коммуникации.

Конкуренция за таланты усиливает спрос на CHO

Зеленкова считает, что популярность этой должности особенно заметна в сфере digital и IT, где борьба за кадры особенно остра. Кандидаты всё чаще выбирают компании, в которых не только удобно работать, но и эмоционально комфортно находиться. Появление CHO — это шаг навстречу этим ожиданиям и одновременно часть более широкой стратегии по удержанию персонала.

Позиция формируется и институционализируется

Пока роль CHO в большинстве компаний совмещается с другими функциями, такими как внутренние коммуникации, работа с корпоративной культурой и бренд работодателя (EVP). Однако в некоторых крупных технологических и digital-компаниях уже формируются полноценные, выделенные в штат должности.

По данным HR-экспертов, уровень зарплаты таких специалистов варьируется:

от 80 000 рублей в небольших компаниях и стартапах;

до 150 000–250 000 рублей в крупных структурах.

Часто такие позиции предполагают гибкие условия — удаленный формат, свободный график, повышенную автономию.

Государственный сектор тоже подключается

Рекрутинговые платформы фиксируют стабильный рост числа вакансий, связанных с employee experience и корпоративным благополучием. Некоторые государственные корпорации также начали внедрять пилотные проекты в этом направлении.

Вывод: забота о счастье становится бизнес-инструментом

Как подытоживает Екатерина Зеленкова, компании начинают осознавать, что эмоциональное состояние сотрудников напрямую влияет на их продуктивность. Забота о счастье персонала перестает быть абстракцией — это становится частью системного подхода к построению эффективной и устойчивой команды.