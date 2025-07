США намерены сбрасывать миллиарды мух над Мексикой и Техасом

Правительство США планирует массовую рассылку стерилизованных мух над южными районами Техаса и Мексики для борьбы с опасным насекомым-вредителем — личинками New World Screwworm. План подразумевает создание новых бóмещих объектов в Мексике и Техасе и производство до 400 млн стерильных мух еженедельно. Это экологически безопасная альтернатива химическим методам, уже доказавшая свою эффективность при уничтожении вредителя в 1960–70‑е годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Associated Press (AP).