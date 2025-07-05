США намерены сбрасывать миллиарды мух над Мексикой и Техасом

Правительство США планирует массовую рассылку стерилизованных мух над южными районами Техаса и Мексики для борьбы с опасным насекомым-вредителем — личинками New World Screwworm. План подразумевает создание новых бóмещих объектов в Мексике и Техасе и производство до 400 млн стерильных мух еженедельно. Это экологически безопасная альтернатива химическим методам, уже доказавшая свою эффективность при уничтожении вредителя в 1960–70‑е годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Associated Press (AP) .

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) намерено начать массовое разведение стерильных мух New World Screwworm (Cochliomyia hominivorax) — опасного паразита, чьи личинки поедают живую плоть животных и людей. Самок заражённого вида уничтожают уже давно, но с конца 2024 года вспышки появились в южной Мексике. В ответ власти временно закрыли импорт крупного рогатого скота, лошадей и бизонов из этих регионов.

Суть метода — стерилизация самцов мух с помощью облучения и их последующий массовый сброс с воздуха. Оплодотворённые самки не оставляют жизнеспособных яиц, что приводит к снижению популяции. Эта методика уже успешно применялась в США и севернее Панамы в 1962–1975 годах, когда выпустили более 94 млрд стерильных мух.

Нынешний план предполагает:

Строительство завода в южной Мексике, старт — июль 2026 года. Также выделено 21 млн долларов на переоснащение существующего объекта под массовое разведение мух.

Открытие распределительного центра в Техасе с бюджетом 8,5 млн долларов, который будет производить до 300–400 млн стерильных мух еженедельно.

Возможность импорта мух из Панамы, где сейчас функционирует объект, выпускающий до 117 млн насекомых еженедельно, но США планируют увеличить объёмы до 400 млн.

По оценкам экспертов инфекционной безопасности, этого достаточно, чтобы нарушить цикл размножения паразита — самки мух спариваются лишь один раз, поэтому стерильный самец резко уменьшает шансы на выживание потомства.

Контроль пришлось усилить: США уже запретили часть импорта скота с Мексики, пересмотрены порты ввоза — сейчас открыты только избранные, а остальные останутся закрыты до сентября.

Эксперты выступают за биологический метод как экологичную альтернативу пестицидам. Как отметил ассистент-профессор Эдвин Бёрджесс: «Это исключительная технология… великая в решении масштабных проблем».

План будет включать логистику воздушных сбросов — ещё предстоит детально отработать безопасность как на этапе производства, так и при транспортировке. Программа стартует уже в этом году, и если проверка окажется успешной, это может стать прорывом в профилактике паразитарных угроз для животноводства.