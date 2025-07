В Каспийском море обнаружены возбудители холеры

Фото: Вадим Клевцов/Яндекс Карты

Временный запрет на купание

По сведениям журналистов, в связи с угрозой заражения Роспотребнадзор принял решение временно запретить купание на пляжах Каспийска и Махачкалы. Речь идет о прибрежной полосе, где зафиксировано присутствие патогенных микроорганизмов.

Что такое холера и чем она опасна

Холера — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Vibrio cholerae. Болезнь характеризуется тяжелыми поносами, быстрым обезвоживанием организма и может представлять смертельную опасность при отсутствии лечения. Чаще всего холера распространяется в регионах с дефицитом чистой воды и низким уровнем санитарии.

Исследования: не все штаммы опасны

Ранее, 30 июня, журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал результаты международного исследования, проведенного учеными из университета Мигеля Эрнандеса (Испания) и Детской исследовательской больницы Святого Иуды (США). Исследователи выяснили, что из всего множества штаммов Vibrio cholerae лишь немногие способны вызывать масштабные эпидемии. Это связано с их особой структурой и устойчивостью к окружающим условиям.

Купание в водоемах всегда связано с риском

Медики предупреждают: даже на первый взгляд чистые водоемы могут быть источником опасных инфекций. Как сообщил в июне Михаил Лебедев, руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора, купание в открытых водоемах может привести к заражению различными заболеваниями — от острых кишечных инфекций и гепатита А до шистосомозного дерматита и водной лихорадки.