Врач объяснила, почему постоянно снятся кошмары

Пугающие сны, которые заставляют просыпаться в холодном поту и с учащенным сердцебиением, могут быть не просто случайным эпизодом, а сигналом организма о глубинных психологических проблемах. Психотерапевт Юлия Романенко рассказала, какие причины лежат в основе регулярных кошмаров и как снизить их частоту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Когда тревожные сны становятся поводом для обращения к специалисту

По словам врача, сновидения — это отражение бессознательных процессов. Ночные кошмары — это, как правило, не просто неприятные сны, а интенсивные эмоциональные переживания, нередко сопровождающиеся тревогой и физическим дискомфортом.

Если кошмары возникают регулярно, это может быть симптомом:

хронического внутреннего напряжения;

тревожного расстройства;

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР);

других психологических нарушений.

«Такие сны — это своеобразная “сигнализация” психики, говорящая о неразрешённых внутренних конфликтах. Если игнорировать такие сигналы, это может привести к ухудшению психоэмоционального состояния, вплоть до дневных панических атак», — предупреждает психотерапевт.

Основные причины кошмаров

Юлия Романенко выделяет несколько факторов, которые чаще всего провоцируют тревожные сны:

1. Нерешённые эмоциональные конфликты

Если в реальности человек столкнулся с сильными эмоциями, но не смог их осознать или выразить, они могут проявляться во сне. Подавленные страхи, переживания, неразрешённые травмы — всё это продолжает «обрабатываться» психикой ночью.

2. Хронический стресс

Постоянное напряжение не даёт мозгу «отключиться» даже во сне. В результате сновидения приобретают угрожающий характер — человек видит сцены погони, насилия, катастроф.

3. Влияние внешней информации

Просмотр тревожных новостей, фильмов ужасов или даже тяжёлые разговоры на ночь могут «запечатлеться» в подсознании и трансформироваться в кошмары.

4. Личностные особенности

Люди с высоким уровнем тревожности, развитым воображением или креативным мышлением подвержены тревожным снам чаще других.

Как избавиться от навязчивых кошмаров

Психотерапевт рекомендует несколько простых, но эффективных шагов:

1. Начните вести дневник снов

Записывайте, что именно вам снилось, и пытайтесь сопоставить эти образы с событиями из жизни. Это поможет осознать источники внутренней тревоги.

2. Используйте технику «переписывания сценария»

Если вам часто снится один и тот же кошмар, попробуйте представить альтернативный, безопасный или счастливый финал сна. Это помогает снизить тревожную составляющую.

3. Работайте с психотерапевтом

Регулярная терапия помогает глубже понять причины страхов, снизить уровень тревожности и уменьшить количество кошмаров.

4. Соблюдайте гигиену сна

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

Избегайте кофеина и тяжёлой еды за несколько часов до сна.

Проветривайте спальню перед сном.

Уделите внимание расслабляющим практикам — йоге, медитации, дыхательным упражнениям.

Когда пора обратиться за помощью