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09.07.2025, 08:35

Врач объяснила, почему постоянно снятся кошмары

Новости Мира 0 631

Пугающие сны, которые заставляют просыпаться в холодном поту и с учащенным сердцебиением, могут быть не просто случайным эпизодом, а сигналом организма о глубинных психологических проблемах. Психотерапевт Юлия Романенко рассказала, какие причины лежат в основе регулярных кошмаров и как снизить их частоту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Когда тревожные сны становятся поводом для обращения к специалисту

По словам врача, сновидения — это отражение бессознательных процессов. Ночные кошмары — это, как правило, не просто неприятные сны, а интенсивные эмоциональные переживания, нередко сопровождающиеся тревогой и физическим дискомфортом.

Если кошмары возникают регулярно, это может быть симптомом:

  • хронического внутреннего напряжения;

  • тревожного расстройства;

  • посттравматического стрессового расстройства (ПТСР);

  • других психологических нарушений.

«Такие сны — это своеобразная “сигнализация” психики, говорящая о неразрешённых внутренних конфликтах. Если игнорировать такие сигналы, это может привести к ухудшению психоэмоционального состояния, вплоть до дневных панических атак», — предупреждает психотерапевт.

Основные причины кошмаров

Юлия Романенко выделяет несколько факторов, которые чаще всего провоцируют тревожные сны:

1. Нерешённые эмоциональные конфликты
Если в реальности человек столкнулся с сильными эмоциями, но не смог их осознать или выразить, они могут проявляться во сне. Подавленные страхи, переживания, неразрешённые травмы — всё это продолжает «обрабатываться» психикой ночью.

2. Хронический стресс
Постоянное напряжение не даёт мозгу «отключиться» даже во сне. В результате сновидения приобретают угрожающий характер — человек видит сцены погони, насилия, катастроф.

3. Влияние внешней информации
Просмотр тревожных новостей, фильмов ужасов или даже тяжёлые разговоры на ночь могут «запечатлеться» в подсознании и трансформироваться в кошмары.

4. Личностные особенности
Люди с высоким уровнем тревожности, развитым воображением или креативным мышлением подвержены тревожным снам чаще других.

Как избавиться от навязчивых кошмаров

Психотерапевт рекомендует несколько простых, но эффективных шагов:

1. Начните вести дневник снов
Записывайте, что именно вам снилось, и пытайтесь сопоставить эти образы с событиями из жизни. Это поможет осознать источники внутренней тревоги.

2. Используйте технику «переписывания сценария»
Если вам часто снится один и тот же кошмар, попробуйте представить альтернативный, безопасный или счастливый финал сна. Это помогает снизить тревожную составляющую.

3. Работайте с психотерапевтом
Регулярная терапия помогает глубже понять причины страхов, снизить уровень тревожности и уменьшить количество кошмаров.

4. Соблюдайте гигиену сна

  • Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

  • Избегайте кофеина и тяжёлой еды за несколько часов до сна.

  • Проветривайте спальню перед сном.

  • Уделите внимание расслабляющим практикам — йоге, медитации, дыхательным упражнениям.

Когда пора обратиться за помощью

«Кошмары — это не просто плохие сны. Это крик вашей психики о помощи. Если пугающие сновидения стали привычным явлением и мешают полноценно отдыхать, это серьёзный повод проконсультироваться с психотерапевтом», — подытожила специалист.

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