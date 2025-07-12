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12.07.2025, 10:23

Калории, запреты и интуиция: интервью с клиническим диетологом – разбираем мифы

Новости Мира 0 413

Эксперты утверждают: универсального «правильного питания» не существует. Важны разнообразие, умеренность и индивидуальный подход. А калории, запреты и популярные диеты часто не работают или приводят к обратному эффекту., сообщает  Lada.kz. со ссылкой на informburo.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Питание — не схема, а процесс

С научной точки зрения, «правильное питание» — это миф. Существует лишь здоровое и сбалансированное питание, которое обеспечивает организм энергией, витаминами, минералами, водой, белками, жирами и углеводами. Идеальный рацион — тот, что подходит конкретному человеку с учётом его образа жизни, здоровья и предпочтений.

Диетолог Дияра Антаева подчёркивает: «Питание всегда индивидуально. То, что полезно одному, может не подойти другому».

Распространённые заблуждения

  • Нет единственно правильного рациона. Питание должно соответствовать образу жизни и биохимии конкретного человека.

  • Ограниченное меню вроде "гречка‑курица‑брокколи" — не норма. Пища должна быть разнообразной и вкусной.

  • Детокс-программы — неэффективны. За очищение организма отвечают печень и почки, а не смузи или голодание.

  • Полный отказ от «вредного» не обязателен. Исключения уместны лишь при медицинских противопоказаниях. Умеренность важнее жёстких запретов.

Советы по переходу к здоровому питанию

  • Изучайте 2–3 авторитетных источника по питанию, избегая непроверенной информации из соцсетей.

  • Не исключайте продукты — лучше добавляйте полезные: овощи, бобовые, крупы.

  • Пейте воду — ориентировочно столько миллилитров, сколько потребляете килокалорий в день.

  • Составляйте тарелку по правилу: половина — овощи и фрукты, четверть — белки, четверть — углеводы.

  • Уменьшайте долю переработанных продуктов и сладких напитков постепенно.

Безопасное похудение

Для снижения веса нужен дефицит калорий, но он должен быть умеренным: 300–500 ккал в день. При этом нельзя опускаться ниже уровня базового обмена веществ. Рацион должен включать достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров. Физическая активность — неотъемлемая часть.

КБЖУ — инструмент, а не цель

Учёт калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) — полезная методика, особенно при сопровождении тренера или диетолога. Однако этот подход не универсален. Он может вызывать стресс и переедание, если применяется жёстко. Специалисты советуют сочетать КБЖУ с гибким подходом — например, устраивать дни без подсчёта и ориентироваться на сигналы тела.

Интуитивное питание — альтернатива диетам

Интуитивное питание появилось в США в 1970-х годах и с тех пор приобрело научное обоснование. Основной принцип — ориентироваться на чувство голода и насыщения, а не на таблицы и запреты. Исследования показывают, что такой подход помогает сохранить здоровый вес, снизить тревожность и улучшить отношения с едой.

Осторожно: нарушения пищевого поведения

Диетологи и психологи предупреждают: увлечение ЗОЖ может перерасти в нездоровую фиксацию. Если у человека появляются навязчивые мысли о еде, чувство вины после приёма пищи, ритуалы и изоляция — это признаки расстройства пищевого поведения. Еда не должна быть ни наказанием, ни единственным источником контроля.

Питание — это не набор правил, а гибкий процесс, где важно учитывать свои физические и эмоциональные потребности. Калорийный дефицит, КБЖУ, интуитивный подход — всего лишь инструменты. Главное — научиться слушать своё тело, заботиться о себе и питаться осознанно.

 

 

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