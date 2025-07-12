Калории, запреты и интуиция: интервью с клиническим диетологом – разбираем мифы

Эксперты утверждают: универсального «правильного питания» не существует. Важны разнообразие, умеренность и индивидуальный подход. А калории, запреты и популярные диеты часто не работают или приводят к обратному эффекту., сообщает Lada.kz. со ссылкой на informburo.kz.
С научной точки зрения, «правильное питание» — это миф. Существует лишь здоровое и сбалансированное питание, которое обеспечивает организм энергией, витаминами, минералами, водой, белками, жирами и углеводами. Идеальный рацион — тот, что подходит конкретному человеку с учётом его образа жизни, здоровья и предпочтений.
Диетолог Дияра Антаева подчёркивает: «Питание всегда индивидуально. То, что полезно одному, может не подойти другому».
Нет единственно правильного рациона. Питание должно соответствовать образу жизни и биохимии конкретного человека.
Ограниченное меню вроде "гречка‑курица‑брокколи" — не норма. Пища должна быть разнообразной и вкусной.
Детокс-программы — неэффективны. За очищение организма отвечают печень и почки, а не смузи или голодание.
Полный отказ от «вредного» не обязателен. Исключения уместны лишь при медицинских противопоказаниях. Умеренность важнее жёстких запретов.
Изучайте 2–3 авторитетных источника по питанию, избегая непроверенной информации из соцсетей.
Не исключайте продукты — лучше добавляйте полезные: овощи, бобовые, крупы.
Пейте воду — ориентировочно столько миллилитров, сколько потребляете килокалорий в день.
Составляйте тарелку по правилу: половина — овощи и фрукты, четверть — белки, четверть — углеводы.
Уменьшайте долю переработанных продуктов и сладких напитков постепенно.
Для снижения веса нужен дефицит калорий, но он должен быть умеренным: 300–500 ккал в день. При этом нельзя опускаться ниже уровня базового обмена веществ. Рацион должен включать достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров. Физическая активность — неотъемлемая часть.
Учёт калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) — полезная методика, особенно при сопровождении тренера или диетолога. Однако этот подход не универсален. Он может вызывать стресс и переедание, если применяется жёстко. Специалисты советуют сочетать КБЖУ с гибким подходом — например, устраивать дни без подсчёта и ориентироваться на сигналы тела.
Интуитивное питание появилось в США в 1970-х годах и с тех пор приобрело научное обоснование. Основной принцип — ориентироваться на чувство голода и насыщения, а не на таблицы и запреты. Исследования показывают, что такой подход помогает сохранить здоровый вес, снизить тревожность и улучшить отношения с едой.
Диетологи и психологи предупреждают: увлечение ЗОЖ может перерасти в нездоровую фиксацию. Если у человека появляются навязчивые мысли о еде, чувство вины после приёма пищи, ритуалы и изоляция — это признаки расстройства пищевого поведения. Еда не должна быть ни наказанием, ни единственным источником контроля.
Питание — это не набор правил, а гибкий процесс, где важно учитывать свои физические и эмоциональные потребности. Калорийный дефицит, КБЖУ, интуитивный подход — всего лишь инструменты. Главное — научиться слушать своё тело, заботиться о себе и питаться осознанно.
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