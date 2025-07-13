Учёные признали кофе лучшим напитком для здоровья сосудов и мозга

Современные исследования подтверждают: умеренное потребление кофе снижает риск инфаркта, инсульта и диабета II типа. В напитке содержатся антиоксиданты, фитонутриенты и природные кислоты, полезные для сердца и мозга. Эксперты отмечают: главное — выбор светлой обжарки и отказ от сахара и сливок, сообщает Lada.kz . со ссылкой на progorodnn.ru.

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Ещё недавно многие считали кофе вредным для сердечно-сосудистой системы и нервной деятельности. Однако последние исследования показывают обратное: при разумном употреблении кофе становится защитником здоровья, а не угрозой.

Что показали учёные

Анализ исследований из разных стран свидетельствует: умеренное потребление кофе уменьшает риск инфаркта, инсульта и развития диабета второго типа. Компоненты напитка — кофеин, антиоксиданты и природные кислоты — помогают защитить клетки мозга от окислительного стресса, снижают воспаление, укрепляют нервную систему и замедляют старение мозга.

Секрет "голубых зон"

Дэн Бюттнер, автор концепции «Голубых зон» — регионов с наибольшей концентрацией долгожителей — отмечает, что привычка пить кофе характерна для жителей Италии, Японии, Коста‑Рики, Греции и Икарии. В этих местах люди доживают до 100 лет и редко страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как извлечь максимум пользы

Светлая обжарка — лучший вариант: в ней сохраняется больше антиоксидантов и натуральных соединений.

Утреннее потребление — помогает зарядиться энергией, улучшает концентрацию и настроение, не нарушая сон.

Чистый кофе без сахара и сливок — оптимальный выбор: лишние калории и жиры снижают пользу напитка.

Индивидуальная дозировка — реакция на кофеин у каждого своя, поэтому важно прислушиваться к телу и не превышать личную норму.

Утверждение учёных

Дэн Бюттнер и другие исследователи уверены: чашка качественного утреннего кофе — это вклад в здоровье сосудов и мозга, а также способ профилактики возрастных заболеваний. Главное — умеренность, осознанный выбор и отсутствие добавок вроде сахара.

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