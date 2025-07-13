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13.07.2025, 12:09

Учёные признали кофе лучшим напитком для здоровья сосудов и мозга

Новости Мира 0 497

Современные исследования подтверждают: умеренное потребление кофе снижает риск инфаркта, инсульта и диабета II типа. В напитке содержатся антиоксиданты, фитонутриенты и природные кислоты, полезные для сердца и мозга. Эксперты отмечают: главное — выбор светлой обжарки и отказ от сахара и сливок, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на progorodnn.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ещё недавно многие считали кофе вредным для сердечно-сосудистой системы и нервной деятельности. Однако последние исследования показывают обратное: при разумном употреблении кофе становится защитником здоровья, а не угрозой.

Что показали учёные

Анализ исследований из разных стран свидетельствует: умеренное потребление кофе уменьшает риск инфаркта, инсульта и развития диабета второго типа. Компоненты напитка — кофеин, антиоксиданты и природные кислоты — помогают защитить клетки мозга от окислительного стресса, снижают воспаление, укрепляют нервную систему и замедляют старение мозга.

Секрет "голубых зон"

Дэн Бюттнер, автор концепции «Голубых зон» — регионов с наибольшей концентрацией долгожителей — отмечает, что привычка пить кофе характерна для жителей Италии, Японии, Коста‑Рики, Греции и Икарии. В этих местах люди доживают до 100 лет и редко страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как извлечь максимум пользы

  • Светлая обжарка — лучший вариант: в ней сохраняется больше антиоксидантов и натуральных соединений.

  • Утреннее потребление — помогает зарядиться энергией, улучшает концентрацию и настроение, не нарушая сон.

  • Чистый кофе без сахара и сливок — оптимальный выбор: лишние калории и жиры снижают пользу напитка.

  • Индивидуальная дозировка — реакция на кофеин у каждого своя, поэтому важно прислушиваться к телу и не превышать личную норму.

Утверждение учёных

Дэн Бюттнер и другие исследователи уверены: чашка качественного утреннего кофе — это вклад в здоровье сосудов и мозга, а также способ профилактики возрастных заболеваний. Главное — умеренность, осознанный выбор и отсутствие добавок вроде сахара.

Дополнительные факты

  • В Голубых зонах кофе пьют медленно, без сахара и рано утром.

  • Антиоксидантов в кофе больше, чем в зелёном чае и ряде ягод.

  • Регулярное употребление кофе связано с более низким риском болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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