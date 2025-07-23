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23.07.2025, 06:48

Ушел «Принц тьмы»: умер Оззи Осборн

Новости Мира 0 511

22 июля 2025 года стало известно о смерти Оззи Осборна — одного из самых влиятельных рок-музыкантов XX века, фронтмена культовой группы Black Sabbath и символа жанра хеви-метал. Ему было 76 лет. Менее чем за три недели до смерти он дал прощальный концерт в родном Бирмингеме — всего в полукилометре от дома, где вырос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

На фоне прогрессирующей болезни Паркинсона артист провел выступление, не вставая с черного трона. Сегодня его уход оплакивают поклонники по всему миру, а мировые издания публикуют его портреты на обложках.

«Окруженный любовью»: прощание от семьи

Семья музыканта подтвердила новость официальным заявлением:

«С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был рядом с семьей и окружен любовью. Мы просим уважать частную жизнь семьи в этот тяжелый момент».

От бедности — к мировой славе

Оззи, настоящее имя которого — Джон Майкл Осборн, родился в 1948 году в Бирмингеме, в рабочей семье. Детство будущей звезды было трудным: юный Осборн успел побывать в тюрьме за кражу со взломом и сменил множество профессий — от автомеханика до могильщика.

Вместе с друзьями он основал группу Black Sabbath, которая в 1970 году выпустила дебютный одноименный альбом. Их тяжелое и мрачное звучание резко контрастировало с «веселой» поп-музыкой той эпохи и буквально перевернуло музыкальный мир.

За десятилетие с группой Осборн записал восемь альбомов, но в 1979 году был уволен из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Тем не менее, он начал успешную сольную карьеру, в рамках которой выпустил 11 студийных альбомов. Последний — Ordinary Man — вышел в 2020 году.

Шерон Осборн: женщина, изменившая его судьбу

Значительную роль в карьере Оззи сыграла его жена и менеджер Шерон Осборн. Благодаря её деловой хватке и его сценической харизме пара построила целую империю. В 2018 году их состояние оценивалось почти в 200 миллионов долларов.

Скандалы, ставшие частью образа

Жизнь Осборна была полна не только творчества, но и эпатажа. Самый известный инцидент произошел в 1982 году на концерте в Айове — тогда он откусил голову мертвой летучей мыши, думая, что это реквизит. Вскоре ему пришлось пройти вакцинацию от бешенства.

Еще раньше, в ходе встречи с представителями звукозаписывающей компании, он неожиданно для всех откусил головы двум голубям, которых собирался выпустить в знак примирения.

В 1989 году Оззи был арестован за нападение на собственную жену в состоянии сильного опьянения. Позже он признавался, что не помнит этого эпизода и был в ужасе, узнав, что натворил. Несмотря на инцидент, брак Осборнов сохранился, а сам Оззи неоднократно каялся за ошибки прошлого:

«Я вел себя как придурок по отношению к тем, кого любил больше всего — к своей семье», — говорил он в 2013 году.

Последний выход на сцену

В последние годы здоровье музыканта ухудшилось. Болезнь Паркинсона, диагностированная почти 20 лет назад, прогрессировала после неудачной операции на позвоночнике, проведенной после падения с квадроцикла. Это вмешательство затронуло нервные окончания и значительно ограничило подвижность артиста.

6 июля 2025 года он дал свой прощальный концерт на фестивале Back To The Beginning в Бирмингеме. Вместе с ним на сцену вышли не только участники Black Sabbath, но и звезды мировой рок-сцены: Metallica, Slayer, Alice in Chains, Стивен Тайлер, Слэш, Джонатан Дэвис и многие другие.

«Я лежал без дела шесть лет. Вы даже не представляете, каково это — снова быть здесь», — сказал Оззи на концерте, обращаясь к зрителям.

Музыкальное наследие и прощание

За свою карьеру Оззи Осборн был удостоен пяти премий «Грэмми» и включен в Зал славы рок-н-ролла в США и Великобритании — как участник Black Sabbath и как сольный артист. Его музыкальное влияние невозможно переоценить: он стал символом целой эпохи, «отцом хеви-метала» и культовой фигурой рок-культуры.

Сегодня к звезде Оззи на Аллее славы в Голливуде поклонники несут цветы. Мир потерял артиста, который умел быть шокирующим, искренним и настоящим.

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