07.08.2025, 06:57

Распространенный паразит домашних кошек изменяет наш мозг, выяснили ученые

Новости Мира 0 345

Домашние кошки — источник уюта и спокойствия. Но вместе с тем они могут быть переносчиками паразита, чье воздействие на мозг человека оказалось куда более глубоким, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из международной исследовательской группы, опубликовавшие свои выводы в авторитетном журнале PLOS Pathogens, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Что такое токсоплазма и почему она опасна?

Речь идет о паразите Toxoplasma gondii, возбудителе токсоплазмоза. Инфицирование чаще всего происходит через контакт с кошачьими фекалиями, но может быть также связано с употреблением недостаточно термически обработанного мяса. По оценкам специалистов, этим паразитом заражено до трети населения Земли. При этом у большинства людей болезнь протекает бессимптомно — что и делает ее особенно коварной.

Однако отсутствие видимых признаков вовсе не означает, что организм не страдает. Последние исследования показали, что Toxoplasma способна воздействовать на центральную нервную систему и буквально менять поведение клеток мозга.

Как паразит влияет на нейроны?

Исследователи обнаружили, что Toxoplasma gondii нарушает передачу сигналов между нейронами. Заражённые клетки начинают выделять меньше внеклеточных пузырьков — микроскопических контейнеров, в которых передаются молекулярные инструкции другим клеткам. Более того, содержимое этих пузырьков оказывается искаженным: они могут запускать воспалительные процессы и нарушать поведение окружающих клеток, особенно астроцитов, поддерживающих работу нейронов.

— Даже если паразит инфицировал всего несколько нейронов, они способны «сбить с толку» всю окружающую ткань, — объясняет профессор Эмма Уилсон, ведущий автор исследования.

Нарушения в системе регулирования возбуждения мозга

Особое внимание ученые уделили белку GLT-1 — ключевому элементу, отвечающему за удаление излишков глутамата, основного возбуждающего нейромедиатора. Падение активности GLT-1 может привести к избытку глутамата, что вызывает чрезмерную активацию нейронов и, как следствие, сбой в химическом балансе мозга. Это состояние может быть связано с развитием неврологических расстройств.

«Перепрошивка» мозга паразитарными белками

Самый неожиданный вывод исследования: зараженные нейроны вырабатывают пузырьки, содержащие не только человеческие, но и паразитарные белки. Эти вещества способны проникать в ядро других клеток мозга и изменять их активность, даже без непосредственного заражения. Таким образом, Toxoplasma фактически «переписывает» работу мозга на молекулярном уровне.

Возможные последствия и перспективы диагностики

Хотя в большинстве случаев токсоплазмоз не проявляется явно, ученые предполагают, что паразит может оказывать влияние на поведение человека, уровень тревожности, эмоциональные реакции и даже предрасположенность к определенным психическим заболеваниям.

Исследователи уже рассматривают возможность использования внеклеточных пузырьков как биомаркеров — специфических «отпечатков» активности паразита в мозге. Это может стать основой для ранней диагностики скрытой инфекции и разработки методов её контроля.

