Телезвезда отрезала мужчине голову

В Южной Австралии раскрываются жуткие подробности убийства, в котором подозревается участница популярного реалити-шоу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Собака обнаружила останки

Инцидент произошел в городе Порт-Линкольн, где в конце июля во время обычной прогулки собака обнаружила человеческий череп. Животное забежало в густые заросли и не реагировало на команды хозяина. Именно там и были найдены останки, которые, по предварительным данным, принадлежали 39-летнему мужчине по имени Джулиан Стори.

Убийство и пожар

Расследование началось еще в июне, когда полиция прибыла на место небольшого пожара в одной из квартир города. После тушения огня в помещении были найдены обезображенные останки мужчины. Примечательно, что головы при теле не оказалось.

Подозреваемая — звезда реалити-шоу

Погибший оказался возлюбленным участницы австралийского реалити-шоу Beauty and the Geek Тамики Чессер. Именно она стала главной подозреваемой в расследовании. Следователи полагают, что женщина могла быть причастна к расправе над мужчиной, с которым у нее были близкие отношения.

Задержание и следствие

На данный момент полиция продолжает расследование и выясняет все обстоятельства преступления. Детектив Даррен Филке, комментируя находку, отметил, что именно случайность — упрямство собаки — помогла продвинуть дело: «Это один из тех случаев, когда животное сыграло ключевую роль в раскрытии преступления».