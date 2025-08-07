Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

Қазақ тіліне аудару

Сладкий кофе с молоком может наносить организму женщин куда больший вред, чем алкоголь и энергетики. Об этом предупредила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram -канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: pixabay

Неочевидная угроза: кофе с сахаром и молоком

По словам специалиста, главную опасность представляет на первый взгляд безобидный напиток — сладкий кофе с добавлением молока. Многие женщины начинают утро именно с него, не подозревая, что он может стать источником серьезных гормональных и кожных проблем.

«Коварный враг женского здоровья прячется в стакане сладкого кофе с молоком», — заявила Янг.

Повышенный кортизол — стресс для организма

Эксперт объяснила, что содержащийся в кофеине компонент способен резко повышать уровень кортизола в крови. Этот гормон отвечает за реакцию организма на стресс, и его избыточное количество может привести к сбоям в работе надпочечников, хронической усталости и гормональному дисбалансу.

Сахар и сиропы вызывают скачки инсулина

Еще одной проблемой, по словам эндокринолога, становятся добавки — сахар и ароматизированные сиропы, которые часто используют для придания вкуса кофе. Эти компоненты резко повышают уровень инсулина в крови, провоцируя развитие инсулинорезистентности и увеличивая риск метаболических нарушений.

Молоко усиливает воспаления и старение кожи

Дополнительный вред организму наносит и молоко, которое содержит вещества, стимулирующие выработку инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). Этот гормон связан с появлением акне, воспалений и преждевременным старением кожи. По словам Янг, его избыток может заметно ухудшать состояние кожи и внешний вид в целом.