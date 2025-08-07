18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 08:29

Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

Новости Мира 0 785

Сладкий кофе с молоком может наносить организму женщин куда больший вред, чем алкоголь и энергетики. Об этом предупредила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Неочевидная угроза: кофе с сахаром и молоком

По словам специалиста, главную опасность представляет на первый взгляд безобидный напиток — сладкий кофе с добавлением молока. Многие женщины начинают утро именно с него, не подозревая, что он может стать источником серьезных гормональных и кожных проблем.

«Коварный враг женского здоровья прячется в стакане сладкого кофе с молоком», — заявила Янг.

Повышенный кортизол — стресс для организма

Эксперт объяснила, что содержащийся в кофеине компонент способен резко повышать уровень кортизола в крови. Этот гормон отвечает за реакцию организма на стресс, и его избыточное количество может привести к сбоям в работе надпочечников, хронической усталости и гормональному дисбалансу.

Сахар и сиропы вызывают скачки инсулина

Еще одной проблемой, по словам эндокринолога, становятся добавки — сахар и ароматизированные сиропы, которые часто используют для придания вкуса кофе. Эти компоненты резко повышают уровень инсулина в крови, провоцируя развитие инсулинорезистентности и увеличивая риск метаболических нарушений.

Молоко усиливает воспаления и старение кожи

Дополнительный вред организму наносит и молоко, которое содержит вещества, стимулирующие выработку инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). Этот гормон связан с появлением акне, воспалений и преждевременным старением кожи. По словам Янг, его избыток может заметно ухудшать состояние кожи и внешний вид в целом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…