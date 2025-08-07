18+
На пенсию в 21 год: как девушка превратила несчастье в богатство

Новости Мира 0 659

Пользовательница Reddit с ником Iampiexo вызвала бурное обсуждение в соцсетях, поделившись своей необычной историей: в 21 год она ушла «на пенсию» и больше не планирует работать. Источник её финансовой независимости — крупная компенсация, полученная после серьезной аварии в подростковом возрасте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Травма в 15 лет и долгий судебный процесс

Как рассказала девушка, в возрасте 15 лет она попала в тяжелую аварию, подробности которой она не может раскрывать из-за соглашения о неразглашении. Однако травмы оказались настолько серьезными, что ей пришлось пройти через годы судебных разбирательств, завершившихся заключением выгодного мирового соглашения.

«После многих лет судебных тяжб… я согласилась на сумму, которая позволит мне больше никогда не беспокоиться о деньгах», — пишет она.

Финансовая свобода через аннуитет

После получения многомиллионной компенсации девушка решила не просто положить деньги в банк, а вложиться в аннуитет — финансовый инструмент, обеспечивающий регулярные пожизненные выплаты. Теперь две страховые компании ежемесячно переводят ей пятизначные суммы, что эквивалентно десяткам тысяч долларов. Эти выплаты индексируются и увеличатся, когда ей исполнится 25 и 27 лет.

По её словам, общая сумма, которую она получит в долгосрочной перспективе, значительно превысит 10 миллионов долларов, и в будущем она окажется в числе 2% самых обеспеченных американцев.

Последствия аварии: боль, с которой приходится жить

Несмотря на финансовое благополучие, последствия аварии продолжают влиять на её повседневную жизнь. Девушка призналась, что из-за травмы не может ходить дольше 5–10 минут без сильной боли, и на данный момент медицина не способна ей помочь.

«Я больше никогда не смогу нормально ходить… Но прожив с этим почти семь лет, я уже приспособилась», — поделилась она.

Будущее без нужды, но и без чётких целей

Оказавшись полностью финансово обеспеченной в таком молодом возрасте, девушка признаётся, что пока не определилась с целями и интересами в жизни. Сейчас она продолжает обучение в колледже и на дополнительных курсах, рассматривает возможность создания благотворительного фонда и участия в волонтёрских проектах. Однако в приоритете у неё — просто жить и наслаждаться молодостью, не испытывая давления со стороны общества.

5
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
