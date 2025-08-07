18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 12:21

Девушка устроилась в пекарню — увидев состав хлеба, сбежала без зарплаты: что она узнала

Новости Мира 0 574

Получив диплом пекаря-кондитера, Ольга (имя изменено) решила устроиться на работу. Хлебозаводы она сразу исключила из вариантов. По её словам, в крупных производствах нередко используют сомнительные ингредиенты ради увеличения срока хранения продукции и сохранения привлекательного внешнего вида, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Среди таких «уловок» — просроченная мука, переработанные сухари и даже химические отбеливатели вроде двуокиси хлора с броматом калия. Поэтому выбор девушки пал на частную пекарню, где хлеб выглядел аппетитно и стоил вдвое дороже обычного.

За фасадом красивых булок

Поначалу работа в пекарне казалась достойной альтернативой хлебозаводу: прилавки ломились от ароматной, свежей выпечки, интерьер был уютным, а покупатели — довольными. Однако за фасадом «домашнего уюта» скрывалась жесткая реальность цеха.

Вместо заявленных ингредиентов — натуральной муки, сливочного масла и свежих яиц — Ольга обнаружила маргарин, порошковый заменитель яиц и муку сомнительного качества. Кроме того, использовались специальные добавки, призванные скрыть недостатки сырья и придать выпечке вид «экологически чистого продукта». Всё это сильно разочаровало начинающего пекаря.

Финансовый обман от работодателя

Разочарование подкрепилось и тем, как владелец пекарни обращался с сотрудниками. Вопреки трудовому законодательству, зарплату выдавали не раз в месяц, а с задержками — примерно раз в 40 дней. Причем Ольга так и не получила ни аванса, ни окончательного расчета. Когда она решила уйти спустя месяц работы, хозяин пекарни отказался платить, обвинив девушку в «предательстве команды» и подрыве производства.

Поворот к настоящей домашней выпечке

Покинув пекарню ни с чем, Ольга не отказалась от профессии. Она начала печь хлеб дома, небольшими партиями. Один из местных магазинов согласился взять её продукцию на реализацию — и вскоре покупатели начали отдавать предпочтение именно её хлебу. Настоящая, честная выпечка завоевала доверие покупателей, постепенно вытеснив магазинные аналоги.

Так, несмотря на тяжелый старт, пекарь сумела превратить разочарование в мотивацию и найти свою нишу. А её история стала напоминанием: даже у красивой упаковки может быть неприглядная изнанка.

7
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…