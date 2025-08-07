Девушка устроилась в пекарню — увидев состав хлеба, сбежала без зарплаты: что она узнала

Қазақ тіліне аудару

Получив диплом пекаря-кондитера, Ольга (имя изменено) решила устроиться на работу. Хлебозаводы она сразу исключила из вариантов. По её словам, в крупных производствах нередко используют сомнительные ингредиенты ради увеличения срока хранения продукции и сохранения привлекательного внешнего вида, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Среди таких «уловок» — просроченная мука, переработанные сухари и даже химические отбеливатели вроде двуокиси хлора с броматом калия. Поэтому выбор девушки пал на частную пекарню, где хлеб выглядел аппетитно и стоил вдвое дороже обычного.

За фасадом красивых булок

Поначалу работа в пекарне казалась достойной альтернативой хлебозаводу: прилавки ломились от ароматной, свежей выпечки, интерьер был уютным, а покупатели — довольными. Однако за фасадом «домашнего уюта» скрывалась жесткая реальность цеха.

Вместо заявленных ингредиентов — натуральной муки, сливочного масла и свежих яиц — Ольга обнаружила маргарин, порошковый заменитель яиц и муку сомнительного качества. Кроме того, использовались специальные добавки, призванные скрыть недостатки сырья и придать выпечке вид «экологически чистого продукта». Всё это сильно разочаровало начинающего пекаря.

Финансовый обман от работодателя

Разочарование подкрепилось и тем, как владелец пекарни обращался с сотрудниками. Вопреки трудовому законодательству, зарплату выдавали не раз в месяц, а с задержками — примерно раз в 40 дней. Причем Ольга так и не получила ни аванса, ни окончательного расчета. Когда она решила уйти спустя месяц работы, хозяин пекарни отказался платить, обвинив девушку в «предательстве команды» и подрыве производства.

Поворот к настоящей домашней выпечке

Покинув пекарню ни с чем, Ольга не отказалась от профессии. Она начала печь хлеб дома, небольшими партиями. Один из местных магазинов согласился взять её продукцию на реализацию — и вскоре покупатели начали отдавать предпочтение именно её хлебу. Настоящая, честная выпечка завоевала доверие покупателей, постепенно вытеснив магазинные аналоги.

Так, несмотря на тяжелый старт, пекарь сумела превратить разочарование в мотивацию и найти свою нишу. А её история стала напоминанием: даже у красивой упаковки может быть неприглядная изнанка.