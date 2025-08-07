Тайна «жужжалки» не раскрыта: Роскомнадзор уходит от ответа о Радио Судного дня

Қазақ тіліне аудару

Российские власти продолжают хранить молчание по поводу таинственной радиостанции УВБ-76, которую в народе окрестили «Радио Судного дня». Роскомнадзор официально отказался предоставить информацию о времени её создания, сославшись на ограничения, предусмотренные действующим законодательством, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: newsbytesapp.com

Официальный отказ: ссылаются на постановление правительства

Журналисты РИА Новости направили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой раскрыть дату запуска радиостанции. Однако ведомство отклонило этот запрос. В ответе указано, что передача подобной информации возможна только в адрес государственных структур и строго в рамках их полномочий. Основанием стал правительственный документ, утверждённый в 2021 году, регламентирующий порядок распространения данных о радиоэлектронных средствах.

«Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам», — заявили в пресс-службе.

Засекречено, но доступно?

В середине июня ведомство уже сообщало, что любые сведения об УВБ-76 считаются засекреченными. Однако это вызывает определённые сомнения, ведь радиостанция, которую называют «жужжалкой» из-за характерного фонового шума, вещает на частоте, открытой для общего доступа. По этой причине журналисты усомнились в том, что станция действительно имеет секретный статус.

Что известно о загадочной УВБ-76

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, транслирующая с начала 1980-х годов на частоте 4625 кГц. Основной сигнал — монотонный звуковой импульс, повторяющийся с короткими перерывами, а иногда — с вставками в виде голосовых сообщений. Истинное предназначение станции неизвестно, но с ней связано множество теорий — от военных систем оповещения до элементов ядерного командования.

Несмотря на активный интерес общественности и СМИ, ни одно официальное ведомство так и не раскрыло, кто управляет этой станцией и какова её настоящая цель.