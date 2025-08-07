Белорусская тушенка из «Светофора» вызвала шок: вместо мяса — шкурки и плесень

Белорусская тушенка, долгое время считавшаяся эталоном качества, может преподнести неприятные сюрпризы — особенно если куплена в дискаунтере, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Белорусская тушенка традиционно пользовалась хорошей репутацией у российских покупателей. Особенно высоко ценится продукция Березовского мясоконсервного комбината, которую многие считают эталонной. В классической версии в банке можно найти только цельные куски мяса и немного жира — никакой химии или ненужных добавок.
Однако при покупке тушенки важны не только страна-производитель и известное название, но и конкретный состав продукта. Особенно это касается продукции из магазинов с низкими ценами, где может скрываться неприятная подмена.
В популярной сети магазинов «Светофор» продается тушенка, якобы произведенная все тем же Березовским комбинатом. Однако качество продукта оставляет желать лучшего. Вместо мяса в составе обнаружены:
жилованная обрезь;
свиные шкурки;
вода;
ферроцианид калия (пищевой добавочный компонент);
усилители вкуса и ароматизаторы.
Кроме того, производитель рекомендует не разогревать, а охладить тушенку перед употреблением — что выглядит весьма странно для мясного продукта.
О своем опыте покупки рассказал автор блога «Зоркий», который приобрел банку такой тушенки и остался в шоке. Открыв жестянку, он обнаружил на внутренней стенке черную плесень. Вкус продукта также разочаровал: по его словам, он напоминал соленое сало с ароматом ветчины.
Интересно, что именно такой тушенки нет в официальном каталоге Березовского мясоконсервного комбината. По мнению тревел-блогера, это может быть либо подделка, либо отдельная партия, произведенная специально для «Светофора» — возможно, по упрощенной и удешевленной рецептуре.
Вывод: низкая цена на тушенку — не повод закрывать глаза на состав. Продукт, кажущийся знакомым и проверенным, может оказаться совершенно другим внутри. Всегда стоит внимательно читать этикетки, а лучше — покупать консервы только в проверенных магазинах с гарантией качества.
