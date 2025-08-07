18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
07.08.2025, 16:26

Белорусская тушенка из «Светофора» вызвала шок: вместо мяса — шкурки и плесень

Белорусская тушенка, долгое время считавшаяся эталоном качества, может преподнести неприятные сюрпризы — особенно если куплена в дискаунтере, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: дзен-канал "Зоркий"
Фото: дзен-канал "Зоркий"

Раньше — знак качества, теперь — кот в мешке?

Белорусская тушенка традиционно пользовалась хорошей репутацией у российских покупателей. Особенно высоко ценится продукция Березовского мясоконсервного комбината, которую многие считают эталонной. В классической версии в банке можно найти только цельные куски мяса и немного жира — никакой химии или ненужных добавок.

Однако при покупке тушенки важны не только страна-производитель и известное название, но и конкретный состав продукта. Особенно это касается продукции из магазинов с низкими ценами, где может скрываться неприятная подмена.

Неожиданный состав и сомнительное качество

В популярной сети магазинов «Светофор» продается тушенка, якобы произведенная все тем же Березовским комбинатом. Однако качество продукта оставляет желать лучшего. Вместо мяса в составе обнаружены:

  • жилованная обрезь;

  • свиные шкурки;

  • вода;

  • ферроцианид калия (пищевой добавочный компонент);

  • усилители вкуса и ароматизаторы.

Кроме того, производитель рекомендует не разогревать, а охладить тушенку перед употреблением — что выглядит весьма странно для мясного продукта.

«Сюрприз» внутри: плесень и запах ветчины

О своем опыте покупки рассказал автор блога «Зоркий», который приобрел банку такой тушенки и остался в шоке. Открыв жестянку, он обнаружил на внутренней стенке черную плесень. Вкус продукта также разочаровал: по его словам, он напоминал соленое сало с ароматом ветчины.
 

Фото: дзен-канал «Зоркий»

Фото: дзен-канал «Зоркий»

Подделка или специальная партия?

Интересно, что именно такой тушенки нет в официальном каталоге Березовского мясоконсервного комбината. По мнению тревел-блогера, это может быть либо подделка, либо отдельная партия, произведенная специально для «Светофора» — возможно, по упрощенной и удешевленной рецептуре.

Вывод: низкая цена на тушенку — не повод закрывать глаза на состав. Продукт, кажущийся знакомым и проверенным, может оказаться совершенно другим внутри. Всегда стоит внимательно читать этикетки, а лучше — покупать консервы только в проверенных магазинах с гарантией качества.

