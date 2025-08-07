Названы четыре ключевых момента, которые важно учесть при смене смартфона

Қазақ тіліне аудару

Смена смартфона — дело приятное, но требующее внимания к деталям. Чтобы не столкнуться с проблемами при переходе на новое устройство, необходимо заранее позаботиться о нескольких важных моментах. Об этом рассказала в интервью «Газете.Ru» основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

1. Сделайте резервную копию данных

Первым делом перед переходом на новый телефон стоит сохранить всю важную информацию:

Фото и видео;

Контакты;

Заметки;

Приложения;

Пароли и учетные записи.

Резервную копию можно создать через облачное хранилище или сохранить данные на компьютер. Это обезопасит от потери информации и облегчит настройку нового устройства.

Особое внимание стоит уделить паролям — они могут быть синхронизированы через браузеры или сохранены в специальных приложениях для хранения конфиденциальных данных. Не забудьте активировать опцию синхронизации между устройствами.

2. Правильно перенесите SIM-карту или eSIM

Сложности могут возникнуть с переносом SIM-карты, особенно если используется eSIM. По словам Кашницкой:

Пользователям eSIM необходимо лично обратиться в салон оператора связи с паспортом;

Там выдается новый QR-код, который сканируется на новом устройстве;

В некоторых регионах за эту услугу может взиматься плата.

Важно учитывать: в течение суток после перевыпуска eSIM могут быть недоступны SMS-сообщения, а значит, ограничится доступ к банковским приложениям, «Госуслугам» и другим сервисам, требующим подтверждения через SMS.

Кроме того, некоторые банки требуют дополнительной идентификации клиента при замене SIM-карты. Это может означать личный визит в отделение с паспортом и телефоном.

Если используется обычная физическая SIM-карта или модуль eSIM, который можно физически извлечь, перенос проходит без ограничений и моментально — все функции, включая банковские приложения, становятся доступны сразу.

3. Очистите старое устройство

После того как все данные перенесены и связь на новом устройстве восстановлена, важно удалить личную информацию со старого смартфона. Это можно сделать, сбросив его до заводских настроек. Такой шаг необходим, если вы:

Планируете продать старый телефон;

Сдаете его в трейд-ин;

Дарите или передаете другому человеку.

Также не забудьте:

Извлечь физическую SIM-карту и карту памяти;

Проверить, нет ли синхронизации с учетными записями;

Вывести устройство из списка «доверенных» в облачных сервисах.

4. Подготовьте старый смартфон к продаже

Если вы собираетесь продать гаджет, приведите его в товарный вид:

Очистите экран и корпус;

При необходимости — замените защитное стекло или пленку;

Упакуйте смартфон в оригинальную коробку;

Приложите зарядное устройство, наушники и гарантийные документы.

Это повысит ценность устройства в глазах потенциального покупателя и поможет быстрее его продать.

Вывод

Смена смартфона требует не только радости от новой покупки, но и внимательной подготовки. Резервное копирование, правильная работа с SIM-картами, удаление данных и грамотная упаковка старого устройства помогут избежать лишнего стресса и сохранить личную информацию в безопасности.