07.08.2025, 19:47

Дети понедельника и не только: что говорит наука о дне рождения

Новости Мира 0 351

Многие уверены, что дата и даже день недели рождения человека могут повлиять на его характер и будущее. Этой теме посвящена не только народная молва, но и отдельные исследования. Так ли это на самом деле — разбираемся вместе с психологами и астрологами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

От фразы из фильма до народных поверий

Слова «в понедельник мама родила» давно стали крылатыми. Впервые широкую известность они получили после фильма «Бриллиантовая рука» — герой Андрея Миронова произносил эту фразу с иронией, имея в виду невезучесть человека. Со временем выражение стало символом неудачника — «дитя понедельника».

Однако подобные представления имеют более древние корни. В народных традициях и фольклоре разных стран существует множество примет и убеждений, связывающих день рождения с чертами характера.

Английская считалка как «астрологический прогноз»

Одним из таких примеров является известная в англоязычном мире детская песенка «Monday's Child», в которой каждому дню недели приписаны определённые черты:

  • Понедельник — дети прекрасны лицом, но могут быть печальны;

  • Вторник — добродетель и благодать;

  • Среда — горе и испытания;

  • Четверг — долгий путь в жизни;

  • Пятница — трудолюбие;

  • Суббота — чувствительность и любовь;

  • Воскресенье — мудрость и справедливость.

Песенка многим кажется милой традицией, но может ли она быть основана на реальных наблюдениях?

Исследование Йоркского университета: миф или реальность?

Психологи из Йоркского университета (Великобритания) решили проверить, действительно ли день недели влияет на характер человека. Для этого они проанализировали данные более 2 тысяч детей, сопоставив их черты личности с днями их рождения.

Результат оказался довольно прозаичным: никакой статистической связи между днем недели и судьбой или личностными особенностями не найдено. Несмотря на расхожие мнения и стереотипы, научных подтверждений этим теориям нет.

Что действительно влияет на личность

По мнению психологов, развитие человека определяется гораздо более значимыми факторами, чем день недели:

  • Семья и окружение: атмосфера в доме, поддержка родителей и общение в детстве формируют базу для дальнейшей жизни.

  • Воспитание: важно не только устанавливать правила, но и вести открытый диалог с ребёнком, поддерживать его в начинаниях и проявлять участие.

  • Одарённость и эмпатия: врождённые способности, если развивать их с детства, помогают реализоваться в карьере или в отношениях.

Вывод

Хотя поверья и фольклор добавляют романтики в наш взгляд на дату рождения, реальное влияние на характер оказывают совсем иные вещи — любовь, поддержка, стабильность в семье и возможности для развития. Так что если вы родились в понедельник — это ещё не приговор. Главное — кто и как был рядом с вами на жизненном пути.

1
0
0
