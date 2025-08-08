Ученые разгадали тайну странных космических сигналов

Қазақ тіліне аудару

Китайские астрономы предложили новую теорию, объясняющую загадочные радиосигналы, которые фиксируются на Земле с редкой периодичностью. По их мнению, источником этих импульсов могут быть необычные звезды — странные карликовые пульсары. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal (AstroJournal), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ESO

Загадочные ULPT: звезды, которые нарушают законы физики

Объекты, о которых идет речь, известны как ультрадлиннопериодические радиотранзиенты (ULPT).

Классические пульсары вращаются очень быстро, посылая радиосигналы с интервалами от миллисекунд до секунд.

ULPT же излучают импульсы лишь раз в десятки минут, что, согласно стандартным моделям астрофизики, не должно быть возможно.

Тем не менее, эти объекты уверенно светятся в радиодиапазоне, заставляя ученых искать нестандартные объяснения.

Гипотеза о странной кварковой материи

Команда профессора Чжоу Ся из Синьцзянской астрономической обсерватории выдвинула смелую идею: ULPT могут быть не нейтронными звездами в привычном понимании, а экзотическими объектами с ядром из странной кварковой материи.

Такая форма вещества, по теории, возникает при сверхвысоких давлениях.

Она делает звезду более массивной и крупной, сохраняя при этом способность излучать радиоволны даже при крайне медленном вращении.

Совпадения с наблюдениями

Модель ученых объясняет характеристики сразу нескольких известных ULPT, включая:

GLEAM-X J1627-52

ASKAP J1832-0911

Особенно примечателен второй объект:

У него синхронно меняются радио- и рентгеновское излучение — именно так и должна вести себя звезда в рамках теории о «странных» пульсарах.

Измеренные магнитные поля и яркость полностью соответствуют расчетам.

Планы на будущее

Для проверки гипотезы исследователи планируют использовать телескопы нового поколения:

FAST (Китай)

SKA (международный проект)

Эти установки помогут обнаружить больше подобных объектов и глубже понять, что происходит внутри столь необычных звезд.