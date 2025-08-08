Назван объем талии, который указывает на жировую болезнь печени

Специалисты Новгородского государственного университета и Южно-Уральского государственного медицинского университета выявили связь между окружностью талии и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). По их данным, у мужчин с этим заболеванием средняя окружность талии составляет около 100 см, а у женщин — 86 см, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Неалкогольная жировая болезнь печени — это патология, при которой в клетках органа откладывается избыточное количество жира, не связанное с употреблением алкоголя. Болезнь является самым распространенным нарушением работы печени в мире.
В России, по результатам различных исследований, ею страдают 38,5% мужчин и 26,6% женщин. Опасность НАЖБП заключается в том, что она часто сочетается с ожирением, нарушением обмена холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые изучили две группы молодых людей:
Первая группа — пациенты с диагностированной НАЖБП.
Вторая группа — здоровые участники без признаков заболевания.
Анализ показал, что у людей с жировой болезнью печени чаще встречались:
избыточная масса тела или ожирение,
семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым болезням,
повышенный уровень мочевой кислоты (гиперурикемия) и сахара в крови (гипергликемия).
По словам директора Медицинского института НовГУ Василия Чулкова, результаты исследования выглядели следующим образом:
Индекс массы тела (ИМТ): 29 кг/м² у пациентов с НАЖБП и 22,3 кг/м² у здоровых.
Окружность талии:
мужчины — 100 см (с НАЖБП) и 94 см (без болезни),
женщины — 86 см и 74 см соответственно.
Соотношение талии и бедер: 0,98 против 0,86 — показатель абдоминального ожирения.
Жировая масса: 27,3 кг против 14,8 кг.
Висцеральный жир (вокруг внутренних органов): 12,5 против 6 условных единиц.
Масса скелетной мускулатуры: 30,8 кг против 24,5 кг.
Также выявлена разница в базальном метаболизме — количестве энергии, необходимой организму в состоянии покоя:
1564 ккал в сутки у пациентов с НАЖБП,
1340 ккал у здоровых участников.
Авторы исследования подчеркивают, что повышенная окружность талии — важный признак риска развития жировой болезни печени. Выявленные данные могут стать основой для новых программ профилактики и комплексного лечения ожирения и НАЖБП у молодых людей.
