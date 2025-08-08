Назван объем талии, который указывает на жировую болезнь печени

Қазақ тіліне аудару

Специалисты Новгородского государственного университета и Южно-Уральского государственного медицинского университета выявили связь между окружностью талии и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). По их данным, у мужчин с этим заболеванием средняя окружность талии составляет около 100 см , а у женщин — 86 см, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Что такое НАЖБП и чем она опасна

Неалкогольная жировая болезнь печени — это патология, при которой в клетках органа откладывается избыточное количество жира, не связанное с употреблением алкоголя. Болезнь является самым распространенным нарушением работы печени в мире.

В России, по результатам различных исследований, ею страдают 38,5% мужчин и 26,6% женщин. Опасность НАЖБП заключается в том, что она часто сочетается с ожирением, нарушением обмена холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как проходило исследование

Ученые изучили две группы молодых людей:

Первая группа — пациенты с диагностированной НАЖБП.

Вторая группа — здоровые участники без признаков заболевания.

Анализ показал, что у людей с жировой болезнью печени чаще встречались:

избыточная масса тела или ожирение,

семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым болезням,

повышенный уровень мочевой кислоты (гиперурикемия) и сахара в крови (гипергликемия).

Основные показатели здоровья

По словам директора Медицинского института НовГУ Василия Чулкова, результаты исследования выглядели следующим образом:

Индекс массы тела (ИМТ) : 29 кг/м² у пациентов с НАЖБП и 22,3 кг/м² у здоровых.

Окружность талии : мужчины — 100 см (с НАЖБП) и 94 см (без болезни), женщины — 86 см и 74 см соответственно.

Соотношение талии и бедер : 0,98 против 0,86 — показатель абдоминального ожирения.

Жировая масса : 27,3 кг против 14,8 кг.

Висцеральный жир (вокруг внутренних органов): 12,5 против 6 условных единиц.

Масса скелетной мускулатуры: 30,8 кг против 24,5 кг.

Также выявлена разница в базальном метаболизме — количестве энергии, необходимой организму в состоянии покоя:

1564 ккал в сутки у пациентов с НАЖБП,

1340 ккал у здоровых участников.

Выводы и значение результатов

Авторы исследования подчеркивают, что повышенная окружность талии — важный признак риска развития жировой болезни печени. Выявленные данные могут стать основой для новых программ профилактики и комплексного лечения ожирения и НАЖБП у молодых людей.