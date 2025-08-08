18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 07:59

Белый дом отправит мигрантов в «Анголу» — самую суровую тюрьму США

Новости Мира

Администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать тюрьму «Ангола» в Луизиане для содержания задержанных мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters

450 мест в тюрьме строгого режима

Согласно информации издания, правительство намерено выделить в этом пенитенциарном учреждении около 450 коек. План предполагается запустить уже в сентябре.

Тюрьма «Ангола» — крупнейшая в США и имеет строгий режим содержания. В прошлом она была известна как одна из самых опасных и «кровавых» в стране.

Экономия на строительстве новых центров

Размещение мигрантов в Луизиане позволит сократить расходы на возведение нового центра для нелегалов, подчеркнули источники WSJ. Таким образом, Белый дом стремится оперативно решить вопрос переполненности иммиграционных учреждений.

Перенаправление ресурсов и усиление депортационной кампании

Параллельно министерство внутренней безопасности (МВБ) США перевело несколько десятков сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE). Их задача — помочь с наймом персонала для масштабной кампании по депортации.

План массовой депортации

Ранее, 20 мая, The Washington Post сообщила, что администрация Трампа готовит депортацию сотен тысяч мигрантов, включая свыше 200 тысяч граждан Украины. Под угрозой выдворения находятся также выходцы из Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других государств.

В конце мая Верховный суд США дал Белому дому право депортировать мигрантов, которые прибыли по гуманитарным программам, введенным в период президентства Джо Байдена.

