08.08.2025, 08:41

Что такого в составе растворимого кофе, что его называют «шмурдяком»?

Новости Мира 0 517

Растворимый кофе для одних — быстрое и удобное утреннее спасение, для других — «суррогат» с дурной славой. Причины недоверия к этому напитку кроются не только во вкусе, но и в особенностях производства, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Как из зерен получают растворимый кофе

Многие недоумевают, как из обычных кофейных зерен появляются гранулы или порошок, которые полностью растворяются в воде без осадка. Чтобы это понять, достаточно изучить состав на упаковке.

В классическом черном растворимом кофе обычно указывают экстракт кофе. Это концентрат, который получают следующим образом:

  1. Сырье варят, добиваясь крепости, превышающей эспрессо.

  2. Из полученного концентрата удаляют воду.

  3. Сушат и превращают в гранулы одним из промышленных методов.

Основные технологии производства

Существует три основных способа превращения кофе в растворимую форму:

  • Распылительная сушка — кофе распыляют в виде мельчайших капель при температуре около 250 °C. Это самый дешевый способ, но при нем теряются масла, а вместе с ними — часть вкуса и аромата.

  • Сублимация — заморозка и сушка в вакууме. Самый дорогой метод, который позволяет максимально сохранить вкус.

  • Агломерация — обработка паром порошкового кофе, полученного распылительной сушкой, для образования крупных гранул.

Почему не указывают «арабику»

Часто на упаковке растворимого кофе нет слова «арабика». Это не случайность — в большинстве случаев производители используют робусту, более дешевый сорт кофе.

Робуста: дешевле, но хуже по вкусу

Робуста — плоды другого вида кофейного дерева, которые традиционно считаются «второсортными» из-за менее богатого вкуса. К тому же при производстве, особенно при варке и выпаривании воды, основа нередко «пережаривается», что придает напитку привкус гари.

Когда в составе есть арабика

Если в растворимом кофе все-таки используется арабика, производители обычно указывают это крупно на упаковке. По словам бариста, напиток из арабики получается заметно мягче, ароматнее и лишен характерного пережженного послевкусия.

