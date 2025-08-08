Что такого в составе растворимого кофе, что его называют «шмурдяком»?

Растворимый кофе для одних — быстрое и удобное утреннее спасение, для других — «суррогат» с дурной славой. Причины недоверия к этому напитку кроются не только во вкусе, но и в особенностях производства, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Многие недоумевают, как из обычных кофейных зерен появляются гранулы или порошок, которые полностью растворяются в воде без осадка. Чтобы это понять, достаточно изучить состав на упаковке.
В классическом черном растворимом кофе обычно указывают экстракт кофе. Это концентрат, который получают следующим образом:
Сырье варят, добиваясь крепости, превышающей эспрессо.
Из полученного концентрата удаляют воду.
Сушат и превращают в гранулы одним из промышленных методов.
Существует три основных способа превращения кофе в растворимую форму:
Распылительная сушка — кофе распыляют в виде мельчайших капель при температуре около 250 °C. Это самый дешевый способ, но при нем теряются масла, а вместе с ними — часть вкуса и аромата.
Сублимация — заморозка и сушка в вакууме. Самый дорогой метод, который позволяет максимально сохранить вкус.
Агломерация — обработка паром порошкового кофе, полученного распылительной сушкой, для образования крупных гранул.
Часто на упаковке растворимого кофе нет слова «арабика». Это не случайность — в большинстве случаев производители используют робусту, более дешевый сорт кофе.
Робуста — плоды другого вида кофейного дерева, которые традиционно считаются «второсортными» из-за менее богатого вкуса. К тому же при производстве, особенно при варке и выпаривании воды, основа нередко «пережаривается», что придает напитку привкус гари.
Если в растворимом кофе все-таки используется арабика, производители обычно указывают это крупно на упаковке. По словам бариста, напиток из арабики получается заметно мягче, ароматнее и лишен характерного пережженного послевкусия.
