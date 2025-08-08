18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 09:43

В какие дни чаще всего рождаются и умирают люди: любопытная статистика

Новости Мира 0 711

Ученые разных стран уже много лет исследуют, как время года, день недели и даже час суток могут влиять на появление и уход человека из жизни. Оказалось, что эти процессы подчиняются определенным закономерностям, а некоторые даты выделяются особенно ярко, сообщает Lada.kz со ссылкой на MedАboutme.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Когда рождается больше всего людей

Исследования показали, что пик рождений приходится на 9 сентября. На втором месте — 19 сентября. Это примерно девять месяцев после зимних праздников, когда люди чаще проводят время дома, в кругу семьи, отдыхая от работы.
Интересно, что среди летних месяцев рекордным по числу новорожденных стал 7 июля, хотя ученые пока не нашли объяснения этой особенности.

Даты с минимальным числом рождений

Есть и дни, когда появление на свет встречается крайне редко:

  • 29 февраля — по понятным причинам, ведь этот день бывает только раз в четыре года;

  • 1 и 2 января — врачи часто стремятся завершить роды до Нового года, чтобы провести праздник с минимальной нагрузкой;

  • 24 и 26 декабря — аналогичная ситуация наблюдается в католических странах перед Рождеством;

  • 4 июля, 23, 25 и 27 ноября — причины низкой рождаемости в эти дни остаются загадкой.

Месяц рождения и здоровье

По данным Колумбийского университета, месяц рождения может влиять на здоровье:

  • рожденные в январе–марте чаще болеют из-за зимних инфекций и нехватки витаминов;

  • сентябрьские и октябрьские дети реже обращаются к врачам;

  • июньским стоит быть внимательнее к рискам венерических заболеваний;

  • январские чаще сталкиваются с болезнями пищеварительной системы.

Когда люди чаще всего умирают

По наблюдениям Гарвардской медицинской школы, пик смертности приходится на 11 часов утра, что связано с биологическими ритмами организма. Однако индивидуальные особенности и генетика могут сдвигать этот час к вечеру.

Сезонная и недельная статистика смертей

  • Зимой, особенно в декабре и январе, смертность выше из-за осложнений хронических болезней, гриппа и других инфекций.

  • Пожилые умирают чаще зимой, молодежь — летом, что связано с травмами и активным отдыхом.

  • Перед Рождеством и Новым годом возрастает число смертей от сердечно-сосудистых проблем и переедания.

  • Суббота — наиболее «фатальный» день недели, когда происходят как несчастные случаи, так и смерти из-за активного образа жизни и алкоголя.

  • Понедельник чаще связан с инфарктами, вторник — с инфекциями дыхательных путей, четверг — с последствиями диабета и травм, воскресенье — с ДТП.

Праздники и криминальная статистика

Исследователи Санкт-Петербургского университета обнаружили, что наибольшее число убийств приходится на Новый год и дни рождения — как самого преступника, так и его близких.

Причины:

  • праздничная атмосфера, сопровождаемая употреблением алкоголя;

  • частые конфликты в кругу друзей и родственников;

  • рост числа уличных происшествий;

  • переполненные больницы, что снижает шансы пострадавших на своевременную помощь.

Вывод: статистика рождения, смертности и преступлений подтверждает, что календарь и время года играют заметную роль в жизни общества. Эти данные важны не только для ученых, но и для врачей, криминологов и тех, кто хочет лучше понимать закономерности человеческой жизни.

0
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…