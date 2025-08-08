В какие дни чаще всего рождаются и умирают люди: любопытная статистика

Қазақ тіліне аудару

Ученые разных стран уже много лет исследуют, как время года, день недели и даже час суток могут влиять на появление и уход человека из жизни. Оказалось, что эти процессы подчиняются определенным закономерностям, а некоторые даты выделяются особенно ярко, сообщает Lada.kz со ссылкой на MedАboutme.

Когда рождается больше всего людей

Исследования показали, что пик рождений приходится на 9 сентября. На втором месте — 19 сентября. Это примерно девять месяцев после зимних праздников, когда люди чаще проводят время дома, в кругу семьи, отдыхая от работы.

Интересно, что среди летних месяцев рекордным по числу новорожденных стал 7 июля, хотя ученые пока не нашли объяснения этой особенности.

Даты с минимальным числом рождений

Есть и дни, когда появление на свет встречается крайне редко:

29 февраля — по понятным причинам, ведь этот день бывает только раз в четыре года;

1 и 2 января — врачи часто стремятся завершить роды до Нового года, чтобы провести праздник с минимальной нагрузкой;

24 и 26 декабря — аналогичная ситуация наблюдается в католических странах перед Рождеством;

4 июля, 23, 25 и 27 ноября — причины низкой рождаемости в эти дни остаются загадкой.

Месяц рождения и здоровье

По данным Колумбийского университета, месяц рождения может влиять на здоровье:

рожденные в январе–марте чаще болеют из-за зимних инфекций и нехватки витаминов;

сентябрьские и октябрьские дети реже обращаются к врачам;

июньским стоит быть внимательнее к рискам венерических заболеваний;

январские чаще сталкиваются с болезнями пищеварительной системы.

Когда люди чаще всего умирают

По наблюдениям Гарвардской медицинской школы, пик смертности приходится на 11 часов утра, что связано с биологическими ритмами организма. Однако индивидуальные особенности и генетика могут сдвигать этот час к вечеру.

Сезонная и недельная статистика смертей

Зимой , особенно в декабре и январе, смертность выше из-за осложнений хронических болезней, гриппа и других инфекций.

Пожилые умирают чаще зимой, молодежь — летом, что связано с травмами и активным отдыхом.

Перед Рождеством и Новым годом возрастает число смертей от сердечно-сосудистых проблем и переедания.

Суббота — наиболее «фатальный» день недели, когда происходят как несчастные случаи, так и смерти из-за активного образа жизни и алкоголя.

Понедельник чаще связан с инфарктами, вторник — с инфекциями дыхательных путей, четверг — с последствиями диабета и травм, воскресенье — с ДТП.

Праздники и криминальная статистика

Исследователи Санкт-Петербургского университета обнаружили, что наибольшее число убийств приходится на Новый год и дни рождения — как самого преступника, так и его близких.

Причины:

праздничная атмосфера, сопровождаемая употреблением алкоголя;

частые конфликты в кругу друзей и родственников;

рост числа уличных происшествий;

переполненные больницы, что снижает шансы пострадавших на своевременную помощь.

Вывод: статистика рождения, смертности и преступлений подтверждает, что календарь и время года играют заметную роль в жизни общества. Эти данные важны не только для ученых, но и для врачей, криминологов и тех, кто хочет лучше понимать закономерности человеческой жизни.