В Сочи «палёная» чача унесла уже 12 жизней — бутылки с отравой разлетелись по всей стране, число жертв растет

В Сочи зафиксирована массовая гибель людей из-за отравления контрафактным алкоголем. По последним данным, число жертв достигло 12 человек , и ситуация продолжает развиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @shot_shot

Алкоголь с метанолом — смертельная опасность

Все погибшие приобрели так называемую «домашнюю» чачу на одном из рынков Адлера. Экспертиза показала, что в напитке содержался метанол — крайне токсичное вещество, опасное даже в малых дозах.

В числе жертв оказались супружеская пара, а также туристы, приехавшие из разных регионов России. Отравление оказалось стремительным и тяжёлым, в ряде случаев привести пострадавших в сознание врачи не успели.

Личный рассказ выжившей

Одна из женщин, потерявшая нескольких родственников, рассказала телеканалу «Царьград» подробности трагедии. После совместного застолья её бабушка, дядя и мать оказались в реанимации, но спасти их не удалось. Сама женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

География угрозы — вся страна под риском

По данным правоохранителей, опасные бутылки могли разойтись по разным регионам России, так как многие покупали чачу в подарок. Полиция не исключает, что количество пострадавших будет увеличиваться.

Меры властей и расследование

Продавцы суррогатного алкоголя задержаны. Следственные органы возбудили уголовные дела и обещают привлечь к ответственности всех, кто причастен к изготовлению и сбыту смертельно опасного напитка.

Призыв к осторожности

Власти и правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам не покупать алкоголь у случайных продавцов, особенно на рынках, и выбирать продукцию только с официальной лицензией и проверенными сертификатами качества.