18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 10:43

В Сочи «палёная» чача унесла уже 12 жизней — бутылки с отравой разлетелись по всей стране, число жертв растет

Новости Мира 0 669

В Сочи зафиксирована массовая гибель людей из-за отравления контрафактным алкоголем. По последним данным, число жертв достигло 12 человек, и ситуация продолжает развиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @shot_shot
Фото: @shot_shot

Алкоголь с метанолом — смертельная опасность

Все погибшие приобрели так называемую «домашнюю» чачу на одном из рынков Адлера. Экспертиза показала, что в напитке содержался метанол — крайне токсичное вещество, опасное даже в малых дозах.

В числе жертв оказались супружеская пара, а также туристы, приехавшие из разных регионов России. Отравление оказалось стремительным и тяжёлым, в ряде случаев привести пострадавших в сознание врачи не успели.

Личный рассказ выжившей

Одна из женщин, потерявшая нескольких родственников, рассказала телеканалу «Царьград» подробности трагедии. После совместного застолья её бабушка, дядя и мать оказались в реанимации, но спасти их не удалось. Сама женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

География угрозы — вся страна под риском

По данным правоохранителей, опасные бутылки могли разойтись по разным регионам России, так как многие покупали чачу в подарок. Полиция не исключает, что количество пострадавших будет увеличиваться.

Меры властей и расследование

Продавцы суррогатного алкоголя задержаны. Следственные органы возбудили уголовные дела и обещают привлечь к ответственности всех, кто причастен к изготовлению и сбыту смертельно опасного напитка.

Призыв к осторожности

Власти и правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам не покупать алкоголь у случайных продавцов, особенно на рынках, и выбирать продукцию только с официальной лицензией и проверенными сертификатами качества.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…