Названы продукты, защищающие от образования камней в почках

Рацион питания напрямую влияет на здоровье почек и особенно на риск развития мочекаменной болезни. Некоторые продукты способствуют формированию камней, а другие, наоборот, оказывают защитное действие и помогают предотвратить их появление. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-нефролог из «СМ-Клиника» Танзила Сагова, сообщает Lada.kz.

Фото: superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Цитрусовые — природные защитники почек

По словам специалиста, одними из наиболее эффективных продуктов для профилактики камней в почках являются цитрусовые: лимоны, лаймы, апельсины. Их высокая концентрация лимонной кислоты играет ключевую роль в защите. Лимонная кислота способствует повышению pH мочи, делая её менее кислой, что снижает вероятность образования кристаллов солей, являющихся основой камней. Таким образом, регулярное употребление цитрусовых помогает препятствовать процессу кристаллизации и накопления солей в почках.

Клетчатка — важный элемент для поддержания здоровья почек

Еще один не менее важный компонент питания — это пищевые волокна или клетчатка. Она не только способствует нормализации уровня глюкозы в крови, но и поддерживает обмен веществ на должном уровне. Благодаря этому снижается риск различных заболеваний, включая мочекаменную болезнь. Врач рекомендует включать в ежедневный рацион свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и снижению нагрузки на почки.

Цельнозерновые и бобовые — источники магния и клетчатки

Танзила Сагова также отметила пользу цельнозерновых продуктов — овсянки, бурого риса, киноа, а также бобовых культур, таких как чечевица, фасоль и нут. Помимо клетчатки, эти продукты содержат магний — важный минерал, который помогает препятствовать образованию камней в почках. Магний снижает концентрацию солей, которые могут оседать и образовывать камни, что делает эти продукты особенно ценными для профилактики.

Молочные продукты с низким содержанием жира и их роль

Не менее важны и молочные продукты с низким содержанием жира. Врач объясняет, что кальций, содержащийся в таких продуктах, связывает оксалаты в кишечнике, не позволяя им попадать в кровь и мочу. Это существенно снижает риск образования оксалатных камней — одного из самых распространённых видов камней в почках. Таким образом, умеренное потребление нежирных молочных продуктов способствует поддержанию здоровья почек.

Нежирные белковые продукты и снижение риска мочекислых камней

Для снижения риска образования мочекислых камней врач рекомендует отдавать предпочтение нежирным источникам белка — курице, рыбе и яйцам. Эти продукты содержат меньше пуринов по сравнению с красным мясом и субпродуктами, избыток которых может повышать уровень мочевой кислоты и провоцировать появление камней. Рацион, сбалансированный по белковым продуктам, помогает минимизировать этот риск.

Важность водного баланса для профилактики камней в почках

Особое внимание Танзила Сагова уделила потреблению жидкости. Она подчеркнула, что поддержание водного баланса — один из самых важных факторов профилактики мочекаменной болезни. Крупные научные исследования показывают, что у людей, выпивающих менее 1,5 литров воды в сутки, риск образования камней повышается почти в 1,5 раза по сравнению с теми, кто потребляет более 2,5 литров жидкости ежедневно. Регулярное и достаточное питьё помогает разбавить мочу и предотвратить осаждение солей.

Продукты, которые следует ограничить

Врач также предостерегла от чрезмерного употребления некоторых продуктов, которые могут повышать риск образования камней. К ним относятся овощи с высоким содержанием оксалатов, такие как шпинат, ревень и свекла. Избыток поваренной соли и продукты, богатые пуринами — красное мясо, определённые морепродукты и субпродукты — также негативно влияют на почки. Ограничение этих продуктов в рационе способствует снижению нагрузки на почки и уменьшению вероятности образования камней.

Важное предупреждение от специалиста

В заключение Танзила Сагова напомнила, что при появлении любых тревожных симптомов необходимо обязательно обращаться к врачу. Только квалифицированный специалист сможет провести точную диагностику, определить причины и назначить подходящую диету и лечение. Самолечение и игнорирование симптомов могут привести к серьёзным осложнениям.