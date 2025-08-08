Лепс и SHAMAN устроили неожиданный концерт в огромной пробке на Крымском мосту (видео)

Қазақ тіліне аудару

8 августа 2025 года на подъезде к Крымскому мосту произошёл необычный случай — известные российские исполнители Григорий Лепс и SHAMAN решили скрасить время тысячам автомобилистов, которые оказались в затяжной пробке. Их импровизированное выступление было заснято на видео и быстро стало популярным в социальных сетях, сообщает Lada.kz.



Концерт прямо на дороге — артисты вышли из автомобилей и зажгли толпу

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Крымский мост — Новости Крыма», Лепс и SHAMAN не просто сидели в своих машинах в ожидании, а вышли на дорогу и устроили небольшое шоу. На видеозаписи видно, что певцы пританцовывали и пели под музыку, которая звучала из машины, собирая вокруг себя небольшую толпу из водителей и пассажиров, застрявших в пробке.

Это неожиданное событие подарило позитив и подняло настроение многим участникам дорожного затора. Водители и пассажиры с удовольствием наблюдали за артистами, а некоторые даже записывали происходящее на телефоны. Кроме того, пользователи интернета отметили, что знаменитости вели себя честно — они не пытались объехать пробку по обочине, а стояли вместе со всеми.

Масштабные заторы на подъездах к Крымскому мосту

Отметим, что в последние дни ситуация на Крымском мосту осложнилась из-за значительного скопления автомобилей. По оперативным данным, в пиковый момент на подъездах с обеих сторон моста насчитывалось более 3,7 тысячи машин, что вызвало длительные задержки и очереди.

Причины такого скопления автомобилей пока официально не названы. Однако некоторые эксперты и очевидцы связывают пробки с тем, что движение по мосту было временно перекрыто дважды за ночь, что усугубило ситуацию.

Военные действия и попытки атаки на Крымский мост

Дополнительно стоит упомянуть сообщение из Telegram-канала Shot, согласно которому Вооружённые силы Украины предприняли попытку массированного ракетного удара по Крымскому мосту. Российские силы ПВО, по данным канала, смогли сбить девять ракет типа Storm Shadow, что могло стать одной из причин ограничений движения и усиления контроля на мосту.

Таким образом, концерт Лепса и SHAMAN стал своеобразным светлым моментом среди напряжённой дорожной ситуации и военной обстановки, позволившим людям на время отвлечься и получить заряд позитива.