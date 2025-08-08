18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 15:32

Как правильно хранить куриные яйца — тупой или острой стороной вниз

Новости Мира 0 1 300

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов на кухне у большинства людей. Они часто встречаются в холодильниках и используются в самых разных блюдах. Однако не все знают, как именно следует хранить яйца, чтобы сохранить их свежесть и безопасность. Разберём главные ошибки, которые допускают почти 90% хозяек, и как правильно организовать хранение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ошибка №1: мыть яйца перед хранением — почему это опасно?

Многие привыкли сразу после покупки мыть яйца, чтобы удалить грязь и бактерии с поверхности. Но делать этого категорически не стоит. На скорлупе есть тонкая естественная защитная плёнка — кутикул, которая предотвращает проникновение микроорганизмов внутрь яйца и препятствует испарению влаги.

Если смыть эту плёнку водой, яйцо становится уязвимым перед бактериями, что значительно сокращает срок его хранения и увеличивает риск порчи.

Ошибка №2: неправильное понимание срока годности яиц

Срок годности яиц, как правило, отсчитывается от даты сортировки или упаковки, а не от даты покупки. Столовые яйца можно безопасно употреблять в пищу в течение примерно 90 дней с момента упаковки.

Важно учитывать, что яйца могли некоторое время храниться на складе или в магазине до того, как попали к вам, поэтому срок их свежести к моменту покупки уже уменьшается. Всегда обращайте внимание на маркировку и дату упаковки, чтобы не использовать просроченный продукт.

Ошибка №3: хранение яиц в дверце холодильника

Часто хозяйки кладут яйца в дверцу холодильника, где расположены отделения для яиц. Но это не лучшее место для их хранения.

Дверца холодильника подвержена частым перепадам температуры из-за открывания и закрывания. Такие температурные колебания создают благоприятные условия для ускоренного старения и порчи яиц.

Лучше всего хранить яйца на внутренней полке холодильника, где температура стабильнее.

Правильное положение яйца: острым концом вниз

Чтобы сохранить свежесть яйца и предотвратить смещение желтка, храните яйца острым концом вниз, а тупым — вверх.

Такое положение способствует удержанию желтка в центре яйца, что предотвращает его прилипание к скорлупе и уменьшает риск порчи.

Итог

Правильное хранение куриных яиц помогает сохранить их свежесть, вкус и безопасность. Не мойте яйца перед хранением, учитывайте срок годности с момента упаковки, не храните яйца в дверце холодильника и размещайте их острым концом вниз. Эти простые правила помогут дольше наслаждаться качественными яйцами на вашей кухне.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…