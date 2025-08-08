Как правильно хранить куриные яйца — тупой или острой стороной вниз

Қазақ тіліне аудару

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов на кухне у большинства людей. Они часто встречаются в холодильниках и используются в самых разных блюдах. Однако не все знают, как именно следует хранить яйца, чтобы сохранить их свежесть и безопасность. Разберём главные ошибки, которые допускают почти 90% хозяек, и как правильно организовать хранение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Ошибка №1: мыть яйца перед хранением — почему это опасно?

Многие привыкли сразу после покупки мыть яйца, чтобы удалить грязь и бактерии с поверхности. Но делать этого категорически не стоит. На скорлупе есть тонкая естественная защитная плёнка — кутикул, которая предотвращает проникновение микроорганизмов внутрь яйца и препятствует испарению влаги.

Если смыть эту плёнку водой, яйцо становится уязвимым перед бактериями, что значительно сокращает срок его хранения и увеличивает риск порчи.

Ошибка №2: неправильное понимание срока годности яиц

Срок годности яиц, как правило, отсчитывается от даты сортировки или упаковки, а не от даты покупки. Столовые яйца можно безопасно употреблять в пищу в течение примерно 90 дней с момента упаковки.

Важно учитывать, что яйца могли некоторое время храниться на складе или в магазине до того, как попали к вам, поэтому срок их свежести к моменту покупки уже уменьшается. Всегда обращайте внимание на маркировку и дату упаковки, чтобы не использовать просроченный продукт.

Ошибка №3: хранение яиц в дверце холодильника

Часто хозяйки кладут яйца в дверцу холодильника, где расположены отделения для яиц. Но это не лучшее место для их хранения.

Дверца холодильника подвержена частым перепадам температуры из-за открывания и закрывания. Такие температурные колебания создают благоприятные условия для ускоренного старения и порчи яиц.

Лучше всего хранить яйца на внутренней полке холодильника, где температура стабильнее.

Правильное положение яйца: острым концом вниз

Чтобы сохранить свежесть яйца и предотвратить смещение желтка, храните яйца острым концом вниз, а тупым — вверх.

Такое положение способствует удержанию желтка в центре яйца, что предотвращает его прилипание к скорлупе и уменьшает риск порчи.

Итог

Правильное хранение куриных яиц помогает сохранить их свежесть, вкус и безопасность. Не мойте яйца перед хранением, учитывайте срок годности с момента упаковки, не храните яйца в дверце холодильника и размещайте их острым концом вниз. Эти простые правила помогут дольше наслаждаться качественными яйцами на вашей кухне.