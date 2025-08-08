18+
08.08.2025, 18:19

Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

Новости Мира 0 3 533

Компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещённая, решила предложить рекордную зарплату молодому исследователю в области искусственного интеллекта. 24-летний Мэтт Дейтке получит ошеломляющие 250 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале, которое сравнило такую выплату с доходами выдающихся исторических личностей, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мэтт Дейтке. Фото: @X/Matt Deitke
Мэтт Дейтке. Фото: @X/Matt Deitke

Зарплата создателя атомной бомбы в 327 раз меньше

Для сравнения, Роберт Оппенгеймер — руководитель Манхэттенского проекта, создатель первой атомной бомбы — получал за свою работу около 10 тысяч долларов в год. С учётом инфляции сегодняшняя сумма эквивалентна примерно 191 тысяче долларов в год. Таким образом, нынешняя зарплата Дейтке превышает доход Оппенгеймера в 327 раз.

Зарплата Нила Армстронга — первый человек на Луне

Ещё один исторический пример — Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Его годовой доход составлял около 244 тысяч долларов. В сравнении с этим, выплаты молодому специалисту Meta выглядят абсолютно фантастическими.

Почему такие огромные выплаты?

В первый же год работы Мэтт Дейтке может получить около 100 миллионов долларов. Ранее он отвечал за создание мультимодальной искусственного интеллекта Molmo — системы, способной работать с различными типами данных одновременно.

Эксперты связывают такие масштабные гонорары с жёсткой конкуренцией на рынке технологий искусственного интеллекта. Крупнейшие IT-корпорации стараются заполучить лучших специалистов, готовых продвигать инновации и удерживать лидерство. Именно поэтому зарплаты некоторых экспертов выросли до астрономических размеров.

