«Лишний вес — это не наследственность: развенчаны главные мифы об ожирении»

Академик Оксана Драпкина объяснила: ожирение — это серьёзное заболевание, а не просто результат наследственности, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото pixabay.com

По данным экспертов, ожирение — хроническое заболевание, а не лишь косметическая проблема. Избыточная жировая ткань способствует выработке цитокинов и адипокинов, провоцирующих воспаление, атеросклероз, инсулинорезистентность, ухудшение аутоиммунных и аллергических состояний, а также повышает риск рака. Более того, ожирение связано с ускоренным биологическим старением, у людей с избыточным весом мозг стареет примерно на 10 лет больше паспортного возраста.

Академик Оксана Драпкина отметила:

Миф 1 : «В моей семье все полные, поэтому я такой(ая)». Наследственность действительно влияет, но максимум на 5–10 % случаев ожирения. Главное — факторы окружающей среды: питание, физическая активность, пищевое поведение.

Миф 2 : «Ожирение вызвано малой активностью и плохим питанием». Помимо них, риску способствуют недостаток сна, стресс, эндокринные дизрапторы (пестициды, лекарства), и факторы внутриутробного развития, которые влияют на мотивацию, обмен веществ и пищевое поведение.

Миф 3: «Чтобы похудеть, нужно меньше есть». Строгие диеты действительно снижают вес на короткое время, но нередко приводят к возвращению веса в результате йо-йо эффекта — снижение метаболизма при снижении калорийности, а затем стремление организма восстановить прежний вес. Более того, исследования показывают, что жировые клетки «запоминают» ожирение и при возвращении калорийности стремятся вернуться в прежнее состояние.

Для эффективного и устойчивого снижения веса Драпкина рекомендует придерживаться сбалансированного питания с умеренным снижением калорийности на 15–20 % от рекомендуемой нормы и избегать резких ограничений. Важное замечание: даже люди с нормальным внешним видом и индексом массы тела могут иметь высокий процент жировой ткани и рисков для здоровья, поэтому регулярные медицинские обследования, включая анализы крови и биоимпедансметрию, крайне важны.