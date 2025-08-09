18+
09.08.2025, 10:26

«Азербайджан и Армения подписали декларацию о мирных отношениях — заявление из Вашингтона»

Новости Мира 0 375

Документ включает семь принципов, подчёркивающих стремление сторон к укреплению мира, но не раскрывает подробностей дальнейшего соглашения, сообщает  Lada.kz со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По итогам встречи в Вашингтоне премьер-министр Армении и президент Азербайджана официально подписали декларацию о мирных отношениях. Декларация содержит семь пунктов, в которых стороны выражают общее стремление к миру и нормализации отношений, однако конкретного содержания этих положений не раскрывается.

По словам президента Азербайджана, «то, что произошло сегодня между Азербайджаном и Арменией, будет иметь важное значение для всего региона, для всех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе». Он подчеркнул, что если страны уже условились по основным положениям, «официальное подписание не должно откладываться». Одна из ключевых задач — финализировать и затем ратифицировать полный мирный договор, условия которого ранее были согласованы сторонами.

Этот шаг является продолжением процесса, начатого в марте 2025 года: тогда Армения и Азербайджан завершили переговоры и согласовали текст мирного соглашения, включая два ранее не согласованных пункта. Обе стороны сообщили о готовности обсудить место и сроки подписания окончательного документа. Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения внесла поправки в конституцию — убрать формулировки, которые, по мнению Баку, содержат территориальные претензии. Также Азербайджан призывает к роспуску Минской группы ОБСЕ, устаревшей структуры посредничества.

Региональные эксперты и международные партнёры рассматривают этот подписанный документ как важный дипломатический шаг, указывающий на возможность прорыва в десятилетней конфликте. Очевидно, что впереди остаются ключевые этапы — детализированное соглашение, юридическое оформление, принятие изменений и эффективные меры по контролю и реализации договорённостей.

0
0
0
