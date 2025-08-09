18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.08.2025, 11:01

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа: предстоит обсуждение урегулирования конфликта на Украине

Новости Мира

Главной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного решения по ситуации на Украине, включая возможные территориальные уступки, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на aif.ru.

Фото пресс-службы Кремля
Фото пресс-службы Кремля

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа 2025 года на Аляске — впервые на территории исторически связанной с Россией. Инициатива проведения саммита подтверждена Кремлём и Белым домом, а Юрий Ушаков, помощник российского лидера, пояснил, что выбранная площадка удобна для российской делегации с точки зрения логистики.

Главной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта, подчеркнул Ушаков, отметив, что президенты сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения устойчивого мира. Дополнительно саммит может стать платформой обсуждения экономических интересов России и США в Арктике, где возможно реализация масштабных совместных проектов.

Также стало известно, что в преддверии встречи была запланирована проработка всех параметров саммита: от логистики до тем повестки — это позволяет говорить о согласованности инициатив американской и российской сторон.

