Яйца полезны пожилым: исследования показывают снижение риска смертности и Альцгеймера

Новые исследования показывают: пожилые люди, употребляющие от одного до шести яиц в неделю, снижают риск смерти и заболеваний сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на pnz.ru.

Фото pixabay.com

Современные исследования всё более подтверждают пользу яиц для пожилых людей. Диетологи из Университета Монаша обнаружили: те, кто ели от одного до шести яиц в неделю, имели на 15 % ниже риск смерти от любых причин, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 29 %. Даже у людей с высоким уровнем холестерина умеренное потребление яиц ассоциируется с 27 % снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В другом исследовании, проведённом в рамках проекта Rush Memory and Aging, у пожилых, которые регулярно включали яйца в рацион (хотя бы один-два раза в неделю), риск развития болезни Альцгеймера оказался в два раза ниже, чем у тех, кто ел их реже. Постмортем-анализ мозговой ткани участников показал меньшее количество характерных нарушений — нейрофибриллярных клубков и амилоидных бляшек.

Польза яиц не ограничивается только сердцем и мозгом. Они богаты белком, витаминами групп A, B, D, E, K, минералами, холином и лютеином — веществами, важными для здоровья костей, зрения и нервной системы. Исследования показали: у пожилых, регулярно употребляющих яйца, плотность костей была выше. Яичный белок усваивается почти полностью и помогает бороться с возрастной потерей мышечной массы.

Кардиолог Елена Голикова отмечает, что ранее существовали строгие ограничения по холестерину, но современные данные убеждают: до шести яиц в неделю могут быть безопасны для практически здоровых пожилых. Однако при наличии факторов риска — ожирения, гипертонии, диабета, нужно ограничивать потребление до двух яиц в неделю или вовсе отдавать предпочтение яичным белкам.

Исследования также опровергают связь между яйцами и повышением «плохого» холестерина — ЛПНП. Учёные из Австралии выяснили: при правильном рационе (с низким содержанием насыщенных жиров) потребление двух яиц в день может снижать уровень ЛПНП, а не повышать его.