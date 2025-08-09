Грязная нефть из Азербайджана дрейфует в Атлантике уже третью неделю

Қазақ тіліне аудару

Стоимость партии оценивается в $70 млн, покупатели отказываются от неё, и судно продолжает находиться в режиме ожидания, сообщает Lada.kz . со ссылкой на new-days.ru.

Фото pixabay.com

У берегов Португалии уже третью неделю находится танкер с нефтью из Азербайджана, содержащей повышенное количество органических хлоридов. Эта примесь делает сырьё некондиционным, и покупатели отказываются от его приобретения. Стоимость партии оценивается примерно в 70 миллионов долларов.

История проблемы

Ранее подобная нефть с загрязнением хлоридами была обнаружена на другом танкере, который получил груз в Турции и отправился из порта Джейхан. Судно прибыло к берегам Португалии в конце июля, но было вынуждено остановиться и дрейфовать, ожидая дальнейших распоряжений.

Реакция компаний

Крупные нефтяные компании подтвердили наличие органических хлоридов в азербайджанской нефти, что может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов. О получении загрязненной нефти на свои НПЗ заявила итальянская Eni, а следом австрийская OMV и чешское подразделение польской Orlen подтвердили импорт сырья с хлоридами, которые не успели дойти до нефтеперерабатывающих мощностей. В румынии, в свою очередь, ввели режим чрезвычайной ситуации, так как партия загрязненной нефти в 90 тыс. тонн вынудила OMV Petrom взять сырье для своих НПЗ из стратегических запасов страны.Из-за этого поставки нефти в порту Джейхан временно приостанавливались в июле. Сейчас проверки качества сырья продолжаются на всём маршруте трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан.

Опасность загрязнения

Органические хлориды опасны своей высокой коррозионной активностью. Они способны разрушать трубы, автоматику и другое промышленное оборудование. В некоторых странах, включая Румынию, подобные случаи уже приводили к введению чрезвычайных мер и использованию стратегических запасов нефти.