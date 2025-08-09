18+
09.08.2025, 14:43

Ушел из жизни Иван Краско

Новости Мира

Народный артист России Иван Краско скончался на 95-м году жизни. О смерти актера сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Евгения Новоженина

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата — значит, ничего не сказать», — написал он.

В начале августа директор актера Вячеслав Смородинов сообщал, что Краско был госпитализирован и находился в реанимации.

Биография и военная служба

Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области.
В 1953 году он окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище, получив специальность офицера-артиллериста.
После выпуска несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии, дослужившись до звания капитан-лейтенанта, а затем ушел в отставку.

Путь в театре и кино

В 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме.
С 1965 года стал актером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где проработал многие десятилетия.

Известные работы

Кинематографическая и телевизионная карьера Ивана Краско включала десятки ролей. Среди наиболее популярных фильмов и сериалов:

  • «Эскадрон гусар летучих»

  • «Сын полка»

  • «Господин оформитель»

  • «Принц и нищий»

  • «Убойная сила»

  • «Тарас Бульба»

Актер также много работал в озвучивании. Его голос можно услышать в мультфильмах «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Гора самоцветов». Он читал закадровый текст в фильме «Брестская крепость».

Признание и награды

За свой вклад в искусство Краско был удостоен ряда престижных наград, среди которых:

  • Орден Почета

  • Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит»

  • Премия «Золотая Маска» — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства

Память об артисте

Иван Краско оставил значительный след в российской культуре, став символом верности профессии и служения искусству. Его работы в театре, кино и озвучке продолжают жить, сохраняя память о выдающемся актере.

