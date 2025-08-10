18+
09.08.2025, 19:26

Как избежать штрафов за мини-бар в отеле: лайфхак от опытной путешественницы

Новости Мира 0 549

Опытная путешественница Кармен Робертс рассказала о способе избежать штрафов за мини-бар в отеле, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Кармен Робертс, посетившая более 85 стран, поделилась видео, в котором показала, как выпила газированный напиток из мини-бара стоимостью 12 долларов, а перед выездом заменила его на аналогичный, купленный в супермаркете за 1 доллар. В подписи к ролику она призналась: «Не осуждайте». Этот способ позволил ей избежать дополнительных расходов на мини-бар.

Дополнительные советы по экономии

В своём видео Кармен также рассказала о других способах сэкономить во время путешествий:

  • Многоразовая бутылка: использовать многоразовую бутылку и наполнять её в бесплатных точках, вместо покупки бутилированной воды в туристических местах.

  • Местные заведения: выбирать рестораны, где питаются местные жители, и спрашивать рекомендации у хозяев жилья, таксистов или продавцов.

  • Обед по выгодным ценам: планировать основной приём пищи на обед, когда во многих ресторанах действуют более выгодные предложения.

  • Фильтрация отзывов: смотреть карты и отзывы, фильтруя их по оценкам местных, а не путешественников.

  • Рестораны без меню на английском: не бояться заходить в рестораны без меню на английском — это часто признак того, что место не ориентировано на туристов, и цены там ниже.

  • Деление блюд: делить блюда с попутчиками, чтобы попробовать больше позиций без лишних затрат.

Кармен отмечает, что такие подходы не только помогают сэкономить, но и позволяют лучше погрузиться в культуру страны.

