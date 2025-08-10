Почему не стоит заряжать телефон всю ночь: советы от айтишника

Қазақ тіліне аудару

Опытный айтишник с двумя десятками лет в индустрии предупреждает: постоянное ночное подключение к сети может негативно сказаться на здоровье батареи, сообщает Lada.kz . со ссылкой на nrnews.ru.

Фото pixabay.com

В чем проблема ночной зарядки?

Литий-ионные аккумуляторы не просто заряжаются до 100%, а затем отключаются. Когда заряд падает хотя бы на один процент, телефон снова запускает процесс подзарядки, создавая так называемые циклы «подзарядка-разрядка». Постоянное повторение этих циклов постепенно снижает ёмкость батареи и сокращает срок её службы.

Опасность перегрева

Ещё один важный момент — температура. Заряжая телефон под подушкой или в плотном силиконовом чехле, вы препятствуете отводу тепла. Аккумулятор при этом нагревается, а чрезмерный нагрев — один из главных факторов преждевременного износа и даже риска вздутия или возгорания.

Как сохранить батарею дольше?

Заряжайте телефон в течение дня, а не всю ночь. Лучше отключать его при достижении 80–90% заряда.

Используйте зарядные устройства с таймером или функции автоматического отключения питания.

Заряжайте в режиме «в самолёте» — это ускоряет процесс и снижает нагрузку на аккумулятор.

Обратите внимание на место зарядки: лучше держать устройство на открытом воздухе, а не в закрытом чехле или под подушкой, чтобы тепло не скапливалось.

Небольшие изменения в привычках зарядки помогут продлить срок службы аккумулятора и избежать неприятных сюрпризов с вашим смартфоном.