Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
10.08.2025, 08:15

Какие фрукты быстрее всего портятся в жару: рекомендации экспертов

Новости Мира 0 339

В жаркую погоду важно правильно хранить фрукты, чтобы избежать их быстрого порчи. Некоторые плоды более устойчивы к высоким температурам, чем другие. Специалисты рекомендуют хранить определенные фрукты при температуре от +10 до +14 °C, чтобы продлить их свежесть, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Газете.Ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В условиях жаркой погоды правильное хранение фруктов становится особенно актуальным. Некоторые плоды более устойчивы к высоким температурам, чем другие. Специалисты по пищевой безопасности рекомендуют хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо при температуре от +10 до +14 °C. Эти фрукты и овощи могут безопасно храниться в таких условиях, сохраняя свою свежесть и питательные свойства.

В отличие от них, груши, абрикосы и яблоки быстрее поддаются порче и бактериальному загрязнению под воздействием тепла. Повышение температуры способствует размножению микроорганизмов, вызывающих бактериальные пищевые отравления. Поэтому эти плоды рекомендуется хранить в более прохладных местах, при температуре от 0 до 10 °C, например, в холодильнике.

Также важно помнить, что даже зеленые помидоры, которые оставляют в тепле для дозревания, не могут храниться при температуре выше 20 °C. Эта температура является предельной для многих продуктов, включая сухофрукты. Поэтому все продукты необходимо убирать в темные прохладные места, чтобы избежать их быстрого порчи и сохранить их питательные свойства.

Соблюдая эти рекомендации, можно значительно продлить свежесть фруктов и овощей в жаркую погоду, обеспечивая их безопасность и питательную ценность.

0
0
0
